Nella nostra società consumistica pensiamo sempre che gettare le cose rotte sia la soluzione migliore. In sostanza, pensiamo che ciò che abbiamo serva ad una sola cosa che è spesso quella per cui sono state create.

Certo, ci sono cose che si rompono molto facilmente, come gli ombrelli che compriamo per pochissimi soldi. In questo modo però, il risparmio è un miraggio molto lontano e la nostra attenzione verso l’ambiente si azzera.

Di conseguenza, saper riciclare le cose è un favore che facciamo sia a noi sia all’ambiente, più in generale. Il segreto sta proprio nel saper riutilizzare o i materiali o le forme di ciò che andiamo a buttare. Infatti, tutti si stupiscono vedendo quante cose stupende si possono creare con ombrelli rotti.

Catherine Charlot

L’esperta di design Catherine Charlot ha progettato un ombrello che si può riutilizzare in molti modi differenti, diventando agilmente borse e vestiti. Inoltre, la Charlot usa il tessuto degli ombrelli per creare degli altri ombrelli più piccoli ma con lo stesso uso.

Un altro grande designer, Kengo Kuma, ha creato, per la Biennale di Milano del 2008, una sorta di cupola geodetica costituita a base di ombrelli saldati sui bordi.

Se queste opere ci possono sembrare sia faraoniche sia irrealizzabili, ci sono in realtà tante piccole soluzioni che sono alla portata di mano di tutti.

Idee per la casa

Di solito, nel portaombrelli delle famiglie italiane non c’è solo un ombrello rotto. Forse per tradizione o forse per paura della cattiva sorte, le famiglie italiane buttano via con molta difficoltà gli ombrelli rotti. Infatti, spesso li conservano nel portaombrelli, con la speranza di poterlo riusare in caso di bisogno.

Se vogliamo dare nuova vita all’ombrello rotto, possiamo usarlo come un portariviste. Lo adagiamo di lato sul pavimento e ci inseriamo all’interno tutte le riviste che compriamo e che vogliamo tenere. L’ombrello in questione potrebbe riempire egregiamente un angolo buio del salotto.

Altrimenti, se abbiamo la possibilità di appenderlo, possiamo usarlo come un portacappelli alternativo o come stendino per il bagno.

Tutti si stupiscono vedendo quante cose stupende si possono creare con ombrelli rotti

L’ombrello rotto può anche costituire la base per uno splendido albero natalizio in versione moderna e minimalista.

Se invece abbiamo la fortuna di avere un giardino, possiamo creare uno spazio d’ombra incollando le estremità dei vari ombrelli che abbiamo rotto. In questo caso, però, abbiamo bisogno di avere una capacità critica adatta a pensare agli abbinamenti dei colori.

Approfondimento

Basta un rotolo di carta igienica e sentiremo la musica più forte.