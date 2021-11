Tra i problemi che sorgono con l’arrivo della stagione invernale, uno particolarmente sofferto è che la nostra pelle diventa più debole e sensibile. Per prendercene cura abbiamo due scelte. La prima, sicuramente giusta, è quella di affidarci alle cure di un dermatologo, che sappia consigliarci metodi e creme migliori. La seconda è quella di adottare alcuni collaudati metodi fai da te, del tutto naturali e quindi inoffensivi per la nostra salute.

Chi opta per la seconda, dovrebbe conoscere le importanti proprietà di un amatissimo frutto autunnale, con cui preparare in casa eccellenti maschere per il viso. Grazie all’alto tasso di vitamine, questo frutto è un vero toccasana per la salute della nostra epidermide e la rinforzerà durante tutto l’inverno.

Proteggiamo la pelle dal freddo invernale con questo frutto che adesso abbiamo tutti in cucina

Il freddo è l’acerrimo nemico della pelle sensibile. Chi ne soffre lotterà notte e giorno con arrossimenti, screpolature, piccole ferite e altri inestetismi del genere. Per combattere la pelle rovinata dal freddo, un’eccellente alleata è l’arancia. Pochi sanno che proteggiamo la pelle dal freddo invernale con questo frutto che adesso abbiamo tutti in cucina, visto che siamo nel pieno della stagione. Basti pensare che la raccolta delle arance rosse di Sicilia dovrebbe cominciare a fine novembre.

Le arance possono essere un grande nutrimento per la nostra pelle. Questo soprattutto grazie alle vitamine di cui è ricca, che essendo antiossidanti agiscono contro infiammazioni e invecchiamento cellulare. Per sfruttare appieno le qualità di questo frutto sulla pelle, possiamo preparare delle maschere fai da te.

3 maschere viso naturali e fai da te per proteggerci dal freddo

Con un’arancia possiamo preparare 3 maschere viso che proteggono la pelle. La prima la prepariamo amalgamando il succo di un’arancia, un albume di uovo, un cucchiaio di miele e due di latte in polvere.

La seconda la prepariamo semplicemente unendo il succo di mezza arancia e un vasetto di yogurt.

La terza, più che una maschera, è una lozione esclusivamente a base di succo d’arancia, da usare quando la pelle appare particolarmente stanca. Mettiamo nel congelatore dei cubetti di succo d’arancia e passiamone uno sulla nostra pelle all’occorrenza.

Per quanto riguarda le maschere, lasciamole agire per circa 20 minuti. In caso di particolari allergie o di pelle molto rovinata, è sempre meglio non applicare maschere fai da te, ma rivolgerci a un dermatologo.

