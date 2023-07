A caval donato questi 4 segni zodiacali non guarderanno in bocca: pioggia di denaro in arrivo grazie alle promozioni dopo le vacanze

A caval donato questi 4 segni zodiacali non guarderanno in bocca-proiezionidiborsa.it

Molti segni zodiacali si stanno chiedendo dove sono i successi promessi per il 2023, non sono ancora arrivati. Per molti di loro doveva essere la primavera il momento propizio, alcuni scherzi degli astri hanno allungato i tempi. Soprese in arrivo al rientro dalle vacanze.

Mi avevano promesso una promozione. Chissà in quanti si sono ripetuti questo mantra in attesa di comunicazioni che non sono arrivate. Diversi segni zodiacali potrebbero rimanere delusi e dovranno rimandare i sogni di gloria al 2024. Ma ce ne sono alcuni che prederanno il treno in corsa dopo l’ultima stazione e potrebbero avere davvero tanto denaro in più alla fine dell’anno.

Il primo di loro è l’Ariete che non ha avuto tanta fortuna in campo amoroso o nelle scommesse e ha vissuto un 2023 di grande fatica, con tanto lavoro e moltissimo impegno. Le soddisfazioni professionali stanno arrivando, più settembre che ottobre, ci sarà una sorpresa. Una promozione porterà l’aumento di stipendio meritato e gli ultimi giorni dell’anno saranno indimenticabili. Andate in vacanza, rilassatevi e riposatevi, il lavoro che dovevate fare lo avete fatto, dovete solo aspettare la comunicazione quando rientrerete dalle ferie. La promozione sarà vostra.

Uno forte e deciso

A caval donato questi 4 segni zodiacali non guarderanno in bocca. E ci mancherebbe. Il segno del Leone è miracolato, sta raggiungendo gli ultimi risultati con creatività più che energia. E questo porterà a una promozione che sarebbe già dovuta arrivare. Il segno del Leone però è calmo e riflessivo, utilizza l’energia in maniera ragionata. Sapeva che prima o poi qualcosa si sarebbe smosso.

Ora è arrivato il momento di sfruttare il lavoro fatto. Andate in vacanza durante il mese di agosto e godetevi il meritato riposo, non cedere mai alle ansie aiuta a mantenere il controllo della situazione. Il modo di fare sicuro e virile funziona. Il responsabile che ha in mano la vostra carriera ha deciso, il Leone verrà promosso. È sicuro.

Il Sagittario è stato chiamato a inizio 2023 a dimostrare tutta la sua passione per l’avventura e il rischio. La risposta è stata positiva, i capi hanno apprezzato l’abilità, la sicurezza e l’affidabilità durante le missioni assegnate. Impensabile che il Sagittario possa fallire sotto pressione. L’autunno sarà la stagione per il salto di carriera, quindi si può andare in ferie a settembre e così al ritorno, riposati e rilassati, la notizia della promozione sarà ancora più lieta.

Molti astri hanno accompagnato il cammino dello Scorpione. Quest’anno chi è nato sotto questo segno si è dato da fare ma è stato titubante. Quando un traguardo sembrava vicino Mercurio sembrava cedere e Giove si metteva di traverso. Mercurio però ha sempre fatto il suo dovere e dopo l’estate seguirà ancora questo segno per garantirgli lo scarto finale. La promozione farà rinascere molte persone nate sotto questo segno che con i soldi ricevuti potranno realizzare progetti ambiziosi.