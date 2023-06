Bilancia e Scorpione felici e con le tasche piene: ecco la classifica dei segni più fortunati del mese

Mese intenso per 5 segni fortunati dello zodiaco che vivranno un inizio estate incredibile. Amore, fortuna e soprattutto successo in vista con la Luna piena delle Fragole. Quale sarà la classifica dei segni più fortunati del mese?

La prima settimana di giugno si prospetta molto interessante per tutto lo zodiaco. In attesa del solstizio d’estate ormai sempre più vicino, tira un vento nuovo per alcuni tra i più fortunati. Fortuna e successo sono dietro l’angolo soprattutto per Bilancia e Scorpione, ma chi altro sarà al top? Scopriamo insieme la classifica dei 5 segni che si dovranno preparare ad un’estate indimenticabile!

Bilancia e Scorpione felici e con le tasche piene questa settimana

La Bilancia ritorna ad avere un periodo florido dopo quello vissuto a febbraio di quest’anno. Il progetto avviato qualche mese fa continua a dare i suoi frutti e il successo è sempre più garantito. Sapevi che ti aspettavano grandi cose in questi mesi! Che si tratti di lavoro, dell’acquisto di una casa o di un figlio in cantiere, le cose vanno alla grande. Hai sognato di perdere le scarpe e ti chiedi cosa significa? Forse significa solo che devi giocarti i numeri al Lotto perché ti aspetta una grossa vincita!

Lo Scorpione torna sul podio dello zodiaco dopo essersela vista un po’ grigia in questa prima metà anno. Tornano le energie e la voglia di fare e con esse anche la fortuna tornerà a sorridervi. Un bell’aumento in arrivo, che potrebbe anche significare un cambio di lavoro, chi lo sa! Un po’ quello che è successo al Capricorno, che dopo una brutta delusione torna a rifiorire. Un incontro fortuito sarà l’inizio di un rapporto coinvolgente che ti farà vivere un’estate indimenticabile.

La top 5 al top del mese

Altro segno molto fortunato a partire da giugno è sicuramente il Leone. Questo segno di fuoco torna sulla cresta dell’onda anche in amore. È il momento di fare la proposta di matrimonio, sta per entrare sul conto un bel gruzzoletto. Passiamo all’Acquario, uno dei segni più intelligenti dello zodiaco, carico di fascino e tagliato per il successo. Sei il protagonista di un momento davvero florido e intenso, tante le novità in arrivo. Il weekend di fine mese sarà uno dei più incredibili che vivrai nei prossimi anni. Non hai ancora prenotato, cosa stai aspettando, corri a farlo!

Ecco saranno Bilancia e Scorpione felici e con le tasche piene, ma sapranno dividere la loro fortuna. L’aura positiva dei prossimi eventi astrologici coinvolgerà un po’ tutto lo zodiaco. Meglio farsi trovare pronti al destino quando verrà a bussare alla tua porta!