Altro che Scorpione e Leone. Parla con segni più ottimisti dello zodiaco, per un’estate ricca di allegria e positività 

Quando si cammina per strada a volte si è attirati dalla positività che trasmettono alcune persone. E come se portassero con sé una scia di ottimismo e buon umore. Sono i segni positivi dello zodiaco, delle persone piacevoli con cui conversare questa estate o in vacanza.

C’è chi di fronte a qualche difficoltà si scoraggia subito e rallenta. C’è invece chi mantiene il suo buon umore e vede una soluzione. Sono proprio questi i segni zodiacali più positivi che sanno vedere nelle circostanze della vita sempre il bicchiere mezzo pieno. Durante queste vacanze sono i segni da incontrare con cui avere delle piacevoli conversazioni.

I segni più pessimisti dello zodiaco

Accanto ai segni ottimisti, vi sono quelli che sono poco portati all’ottimismo contagioso. C’è il segno che preferisce l’introspezione e allora si rivela piuttosto taciturno, come lo Scorpione. Non che sia pessimista, ma preferisce il discorso a due. C’è poi il Leone che attira molto a sé, solo che si rischia di diventare satelliti della sua forte personalità, che ha bisogno di nutrirsi del consenso degli altri.

Un segno che può diventare pessimista è il Cancro. Anch’egli come lo Scorpione segno di acqua, è meno dotato nell’affrontare la vita e rischia di risentirne le conseguenze. Di fronte alle critiche potrebbe soffrirne molto e covare rancore. Rischia così il pessimismo.

Anche la Vergine nelle conversazioni fa emergere il suo lato spiccatamente intellettuale. È uno dei segni più intelligenti dello zodiaco, ma ciò potrebbe portarlo a fare una classifica verso gli altri. Una scelta psicologica che potrebbe influire negativamente sulle sue conversazioni.

Altro che Scorpione e Leone. Parla con segni più ottimisti in vacanza

Se alcuni segni si mostrano meno adatti per delle conversazioni piacevoli ce ne sono altri che mettono in evidenza tutto il loro ottimismo. Fra questi troviamo il Sagittario che ha un carattere naturalmente gioviale, un’ottimista di natura. Con lui le conversazioni sono sempre piacevoli ed è un buon compagno soprattutto quando d’estate si cerca un po’ di spensieratezza. Il suo spirito è sempre rivolto verso l’alto e la sua sincerità lo fa apprezzare come un buon amico. Con il Sagittario potremmo passare dei momenti piacevoli e disinteressati.

Fra pessimismo e ottimismo la Bilancia riesce sempre a pareggiare i conti. Non si lascia mai sopraffare dal pessimismo e sa mantenere un buon equilibrio positivo. Conversare con la Bilancia è piacevole perché riesce a rispettare la personalità di tutti. Solo che a volte sembra che ti dia ragione, per non dirti un no.

I gemelli fra pessimismo e ottimismo

Anche i Gemelli possono regalarci dei momenti all’insegna dell’allegria e del buon umore. Allora, altro che Scorpione e Leone. Parla con segni più ottimisti come i Gemelli. Hanno una conversazione molto vivace e sono curiosi di un po’ di tutto. Per cui non mancano argomenti per conversare con i Gemelli. Di ogni cosa sanno vederne sia l’aspetto positivo sia quello negativo, che però in genere temono.

Amano le persone che sanno stimolarli, poiché ai Gemelli non piace parlare sempre delle stesse cose. La loro inguaribile curiosità, anche intellettuale, ha bisogno sempre di nuovi stimoli e nuovi soggetti di conversazione. Sono dei compagni piacevoli con cui creare, quest’estate, delle conversazioni fresche e frizzanti.