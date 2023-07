5 giocattoli degli anni ’80 che valgono oro, se li hai in casa sei ricco e non lo sai

Come tutti gli oggetti degli anni ’80 anche i giocattoli hanno quotazioni importanti e potremmo monetizzare se abbiamo deciso di venderli. In particolar modo ce ne sono alcuni che valgono davvero tanto. Ecco una mini rassegna di 5 giocattoli degli anni ’80 che valgono oro.

Partiamo da un gioco che migliaia di bambini hanno desiderato e che è diventato un vero oggetto di culto, i collezionisti continuano a cercarlo con insistenza. Si tratta del Grillo Parlante Clementoni che troviamo nei siti specializzati in aste in 2 versioni. Grillo Parlante usato con modulo di espansione e scatola originale è in vendita al prezzo di 500 euro. Ne troviamo uno modello Texas ancora dentro la confezione sigillata al prezzo di 750 euro.

Questo ci serve per capire la differenza tra un modello usato e uno sigillato, in questo caso si tratta di 250 euro. Se speculiamo sugli oggetti che in futuro diventeranno vintage ricordiamoci che se sono sigillati nella confezione originale valgono di più.

I primi elettronici

Tra i 4 giocattoli degli anni ’80 che possono farci diventare ricchi troviamo il cabinato per casa o sala giochi Bartop Arcade Weecad con multipiattaforma. Se eravamo appassionati di videogiochi e abbiamo fatto un investimento all’epoca, possiamo monetizzare e rivendere il prezioso oggetto a prezzi che superano i 1.000 euro. Se l’asta riesce abbiamo fatto un ottimo investimento e questa è la dimostrazione che conservare alcuni oggetti può rappresentare una operazione di speculazione davvero redditizia.

Attenzione ai Game Boy Color con Mario Bros e agli eroi della Nintendo. Alcuni modelli arrivano a farci guadagnare 1.500 euro, la Nintendo GameCube può valere 1.000 euro, mentre un videogioco SEGA DreamCast i 1.000 euro li può superare. Si tratta di pezzi rari per quanto riguarda i SEGA, meno per quelli della Nintendo che comunque sono molto ricercati.

5 giocattoli degli anni ’80 che non abbiamo dimenticato

Nel mondo delle console, la Nintendo ha dominato per anni e continua a farlo tra gli oggetti vintage che hanno molto mercato. Nintendo 64 con grafica simil 3D abbinata a MarioKart 64 può arrivare a vale 4.000 euro. Il problema è che non saremo mai sicuri. Vendere o continuare a giocarci? Questa è una bella domanda.

Non perdiamo di vista il mercato dei Robot targati anni ’80. Da Mazinger a Goldrake, da Jeeg Robot alla supercar Gattiger, questi giocatoli hanno infiammato la nostra infanzia e sicuramente ci hanno tenuto compagnia per ore e ore. Sarà impossibile averne dei modelli sigillati e mai usati, i giochi con le confezioni originali possono valere da 550 euro fino a 1.000 euro. Ma se abbiamo un modello raro sigillato, il prezzo potrebbe superare i 5.000 euro. Non se ne trovano tanti in circolazione e questo fa crescere il prezzo verso cifre incredibili.