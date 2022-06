A Bologna, Riccione e Rimini ci sono 3 oasi di divertimento per i bambini con delfini, caprioli e il castello di Merlino

La scuola è finita e sono iniziate le vacanze. La noia è in agguato e per passare le giornate i bambini hanno bisogno di svolgere attività divertenti e che permettano di stare in movimento. Abbiamo già visto in precedenza che la riviera romagnola è perfetta per le vacanze con i più piccoli. In questo articolo passeremo in rassegna 3 parchi in Emilia-Romagna che sono il paradiso dei bambini.

A cinque minuti da Bologna, troviamo un Parco che è l’ideale per stare immersi nella Natura. Stiamo parlando di Capriolandia, che prende il nome proprio dai caprioli che talvolta si possono avvistare insieme a cinciallegre, anatre e ricci. L’ingresso è gratuito. Capriolandia conta oltre 70.000 mq di parco dove si può mangiare nei gazebi attrezzati, sul prato o nella frescura del bosco. La specialità da non perdere del ristorante all’aperto è sicuramente la carne alla brace, cotta da maestri griller. I prezzi del ristorante sono decisamente a misura di famiglia. I bambini si divertiranno arrampicandosi sul castello di legno o cimentandosi nella spettacolare zip-line da 165 metri. Inoltre potranno scegliere fra i percorsi orienteering e parkour. Direttamente dal Nord-Europa arriva la novità 2022, il disc-golf. Nel parco bolognese aperto tutto il giorno nei weekend e dalle 18.00 a mezzanotte nei giorni feriali è gradita la prenotazione.

Oltremare

Il parco Oltremare è sicuramente celebre per gli straordinari spettacoli con i delfini. Sono in effetti talmente entusiasmanti che non si può non recarsi a Riccione senza ammirare i simpatici delfini volteggiare nell’acqua. Oltremare però ha molto altro in serbo per bambini ed adulti: l’area rapaci con le dimostrazioni di falconeria o l’area Australia con il canguro Wallaby. Un’esperienza da provare è la visita all’area Delta dove fra rivoli e cascate si è voluto ricreare l’ambiente del Delta del Po. In questa sezione è collocata anche una piccola fattoria con gli animali. Il Parco è aperto ogni giorno di giugno dalle 10.00 alle 18.00 e quotidianamente troviamo gli spettacoli in programma.

Fiabilandia

A Rimini Miramare troviamo un altro parco degno di nota: Fiabilandia. Si tratta di un parco divertimenti dove passare una giornata che i bambini ricorderanno per sempre. Scivoli, tunnel, giochi acquatici, attrazioni come il Castello di Merlino o il Lago del Sogno consentono ai bambini di giocare in piena sicurezza. Oltre alle splendide giostre dei cavalli in stile vintage, troviamo delle animazioni spettacolari come la Baia di Peter Pan con Capitan Uncino, Spugna e Campanellino. L’apertura del parco nel mese di giugno è dalle 10.00 alle 18.00.

