Specialmente superata una certa età diventa sempre più difficile mantenerci in forma. Gli inestetismi del tempo, purtroppo, non tardano ad arrivare superati gli “anta” ed eliminarli non sempre è così semplice. Tuttavia è possibile continuare a modellare il fisico a qualsiasi età con le giuste mosse. Facendo attenzione ad alcune abitudini, infatti, potremmo tornare ad ottenere un corpo tonico e giovanile. Inutile dire che per ottenere risultati soddisfacenti è necessaria costanza e un po’ di disciplina a tavola, ma seguendo un buon ritmo è possibile raggiungere ottimi traguardi. Vediamo allora come ottenere a 50 e 60 anni un fisico invidiabile grazie a questi esercizi mirati per gambe, glutei e fianchi.

Prima di cominciare

Cominciamo il nostro allenamento con un piccolo riscaldamento che agevolerà la riuscita degli esercizi. Partiamo dalla circonduzione del bacino che consiste nel tenere le mani sui fianchi e roteare il bacino per sciogliere i muscoli addominali e la zona lombare. Proseguiremo mantenendo le braccia aperte ed andremo a toccare la punta del piede con la mano opposta. Con 30 secondi di jumping jack. Questo esercizio consiste nel fare piccoli salti in posizione eretta allargando e chiudendo braccia e gambe. Svolgeremo ogni esercizio per 3 volte per la durata di 30 secondi ognuno. Ricordiamo che il riscaldamento è una componente fondamentale di qualsiasi esercizio che permette di allenarci meglio ed avere un fisico più pronto.

A 50 e 60 anni pancia piatta, girovita stretto e glutei d’acciaio con pochi minuti di questi esercizi

Eseguito il nostro riscaldamento cominceremo l’allenamento vero e proprio con dei crunch laterali. Stendiamoci a terra con le gambe flesse e, senza mai alzare il bacino, andremo a toccare la parte esterna delle caviglie facendo lavorare la muscolatura dell’addome alto e laterale.

Eseguiti i crunch rimaniamo stesi con una gamba piegata e una distesa. L’esercizio successivo consiste nell’alzare la gamba distesa e cercare di toccarla con la punta delle dita della mano opposta. Questo è un esercizio utile sia alle gambe che alla zona della pancia e dei fianchi.

Continuiamo a levigare glutei e addome distendendoci su un lato. In questa posizione dovremo alzare lateralmente le gambe e riaccompagnarle nella posizione di partenza ma senza lasciarla cadere ma piuttosto accompagnandola.

Infine assumeremo una posizione carponi, ossia a 4 zampe, e dovremo sollevare allo stesso tempo gamba e braccio opposti.

Ogni esercizio dovrà essere eseguito per 30 secondi e ripetuto per 4 volte.

Importante ricordare

Se non siamo molto allenati è bene dedicare più tempo al riscaldamento e cercare di svolgere gli esercizi in base alla nostra preparazione.

