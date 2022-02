Un modo pratico di organizzare un pasto che facilita e velocizza i tempi di preparazione e unisce tutti i commensali. Proprio tutti a partire dai nostri piccoli neonati che si affacciano ai gusti nuovi con curiosità e trepidazione ma sono anche capaci di mostrarci tutto il loro dissapore se il cibo non gli piace.

Abbiamo scelto il piatto pensando proprio a noi mamme e papà che in mezzora passiamo dall’avere una cucina linda e perfetta al vedere le nostre pareti affrescate con cucchiaiate di pasta ai piselli e creme al pomodoro. Raccogliamo pezzetti dovunque e questo è il bello. Lo svezzamento dei nostri piccoli possiamo riassumerlo come un periodo di felice confusione. Lo immortaliamo con video e foto e a distanza di anni ci fanno piegare dal ridere.

Ecco la zuppa ideale da mangiare insieme per un momento di dolcezza con i nostri neonati durante lo svezzamento

Utilizziamo come alimenti di base due ingredienti molto conosciuti come le lenticchie rosse decorticate e il miglio. Questo cereale ha origini antichissime e fu molto usato dai Romani. Dal Medioevo in poi il suo uso fu sostituito da altri cereali. È curioso sapere che Venezia può essere particolarmente grata al miglio. Per le sue piccole dimensioni e la grande conservabilità venne custodito in grandi quantità nei magazzini cittadini. Questo consentì di nutrire i veneziani nel periodo di assedio da parte dei Genovesi alla fine del 1300.

Ingredienti

200 gr di lenticchie rosse decorticate

150 gr di miglio

1 carota

½ cipolla

Olio evo

2 litri di acqua

alloro a piacere

prezzemolo per spolverare

3 cucchiai di brodo di verdure concentrato

Sale marino integrale a piacere

Procedimento per la zuppa di lenticchie rosse e miglio

Laviamo lenticchie e miglio per togliere polvere e impurità. Tritiamo carota e cipolla e versiamole nella padella con pochissimo olio e pochi cucchiai d’acqua. Lasciamo stufare per qualche minuto poi aggiungiamo i due litri d’acqua. Raggiunto il bollore uniamo le lenticchie, il miglio, l’alloro e lasciamo cuocere per 20 minuti. Aggiungiamo a fine cottura i 3 cucchiai di brodo vegetale concentrato, la spolverata di prezzemolo e un filo di olio evo crudo.

Se vogliamo aggiungere una nota orientale uniamo alle lenticchie e al miglio 2 cm di alga kombu che poi togliamo prima di servire.

Il momento tanto atteso è arrivato, ecco la zuppa ideale da mangiare insieme per un momento di dolcezza pronta e fumante nei nostri piatti, intiepidita per i più piccini. E se a fine pasto sarà necessario ripulire qua e là, chiediamo agli altri grandi in tavola di condividere felicemente anche quel momento di riordino.