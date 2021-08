Può darsi che qualche volta ci siamo accorti dopo il pasto d’aver avuto problemi di digestione. Potrebbe dipendere da un certo cibo che abbiamo mal digerito, ma anche da una questione d’orologio. Questo perché pochi sanno che mangiare fuori orario può portare a reflusso, obesità e cattiva digestione.

L’orologio biologico

Nella società moderna non basta solo mangiare cibo di buona qualità. C’è un meccanismo forse poco noto ai più ma che ha un’importanza particolare. Parliamo dell’orologio biologico. Regola, com’è noto, il sonno , ma va seguito anche per i pasti. Mangiare cronologicamente fuori delle attese del nostro organismo non è salutare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non bisogna andare lontano per cercare le cause di problemi di salute. I ritmi legati al tempo stabiliscono alcuni limiti a cui adeguarsi. Secondo gli esperti mangiare fuori orario possa causare alcuni dei disturbi più diffusi: reflusso gastrico, problemi digestivi, obesità.

Il primo pasto del mattino

La colazione è il tipico pasto del mattino. Serve a fornire le giuste energie al corpo, ma soprattutto al cervello per attivarsi. Molti preferiscono prendere al mattino un caffè veloce. Ciò è possibile al posto di fare la grande colazione all’inglese. Però durante la mattinata bisogna fornire al corpo le energie necessarie. Per questo motivo conviene prendere degli alimenti che compensino il singolo caffè. Le energie da dare corrispondono a ¼ dell’apporto giornaliero.

Pochi sanno che mangiare fuori orario può portare a reflusso, obesità e cattiva digestione

Il pranzo per anni ha avuto un ruolo principe nelle abitudini degli italiani. Tuttavia lo stile di vita moderno ha dato spazio anche alla colazione o alla cena. C’è chi preferisce fare una buona colazione al mattino, oppure un buon pasto alla sera. Il pranzo resta comunque, ancora per molti, il pasto a cui fare più attenzione.

In genere per motivi di lavoro il pranzo slitta ad un’ora più pomeridiana. Ci sono persone che mangiano dopo le 15.00 e spostano per conseguenza anche la cena a ora più tarda. Far slittare gli orari classici verso ore più tarde, potrebbe causare qualche problema alla salute. In particolare coloro che pranzano di pomeriggio e fanno slittare gli orari della cena, rischiano di soffrire d’obesità. Al contrario chi ha seguito degli orari più classici, ha notato una perdita di peso.

L’ideale sarebbe seguire un apporto decrescente di carboidrati lungo la giornata, in modo da andare a dormire abbastanza leggeri. Una cena frugale permette anche un buon sonno.