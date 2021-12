Quando guardiamo la cartina geografica ci piace vedere le forme e i confini tra Paesi. Queste ci indicano spesso una parte della storia recente o passata. Ad esempio, potremmo renderci conto che il confine più lungo condiviso dall’Italia con un altro Paese è quello con la Svizzera. Merito questo delle molte vallate che si addentrato tra le Alpi e che disegnano un profilo molto frastagliato. Ma in questo curioso modo di vedere le mappe, ci sarebbe un clamoroso dato che riguarda addirittura la Francia. Sembra incredibile ma il confine più lungo di questo Paese europeo è addirittura il Brasile. Vediamo come questo sia possibile e di quanto sia esteso.

Dal territorio francese al Rio delle Amazzoni in poche ore

Pochi sanno che in Sudamerica esiste una Regione in cui le transazioni avvengono in Euro e la lingua ufficiale è il francese. Il suo nome è Guyana francese ed è una regione che oltre a far parte dell’Unione Europea è a tutti gli effetti territorio francese. Rientra tra i cosiddetti Dipartimenti d’Oltremare. La frontiera che divide questa regione dal Brasile è lunga addirittura 730 chilometri, fatto questo che la rende ancora più lunga del confine esistente tra Francia e Spagna. La zona si trova all’interno di una regione paludosa ed attraversata da foreste equatoriali, fatto questo che la rende particolarmente difficile da attraversare.

Come se non bastasse, questo confine è particolarmente antico. Venne stabilito addirittura nel 1713 tramite il Trattato di Utrecht intercorrente tra Francia e Portogallo. All’epoca infatti il Brasile era parte del Regno di Portogallo. Al giorno d’oggi, nella Guyana Francese vivono circa 290.000 persone, di cui molte provenienti da comunità e gruppi etnici diversi. Le attività principali sono legate al settore primario, ed oltre al francese sono parlati vari dialetti creoli. All’interno dei suoi confini è addirittura presente un Centro spaziale che viene utilizzato dall’Agenzia spaziale europea per il lancio di missili e satelliti. La vicinanza all’Equatore infatti sarebbe ideale per i trasporti spaziali.

La geografia politica è piena di sorprese e di curiosità che aiutano a comprendere il Mondo attuale. Queste talvolta sfociano in situazioni anche difficili da gestire. Un esempio lampante di questo sono le recenti scaramucce diplomatiche legate alla gestione dei migranti che dal confine Bielorusso hanno provato ad entrare in Unione Europea tramite il confine polacco.

Ciononostante, la storia di questi luoghi ci racconta molti aneddoti particolari. Molti ad esempio ignorano che a pochi chilometri dalle coste inglesi esiste una micro nazione in cui è possibile acquistare i titoli nobiliari e diventare Cavaliere o Baronetto con poche decine di euro.