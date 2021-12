Il 2021 è ormai agli sgoccioli e il nuovo anno è alle porte. Molti sperano che il 2022 inizi col botto, ma ne avranno la certezza solamente se appartengono a determinati segni.

Il dicembre in corso vedrà una fortuna sfacciata investire questo segno zodiacale dopo un novembre particolarmente sofferto, che sarà in buona compagnia. Infatti, un altro concorrente si fa spazio per ottenere il titolo di segno più fortunato del mese. Scopriamo di quale si tratta.

Giorni memorabili attendono questo segno zodiacale che passerà un fine anno decisamente all’insegna della fortuna

Questo sarà un periodo davvero roseo per gli appartenenti al segno dell’Ariete. Il mese di dicembre concederà delle gradevoli conferme dopo i miglioramenti visti lo scorso novembre.

Il momento d’oro è in gran parte merito di ben 4 pianeti a nostro favore: Urano, Plutone, Venere e Mercurio. La ciliegina sulla torta è poi garantita dalla presenza amica del Sole a partire dal 2 dicembre. Ma vediamo quali sono le grandi novità che ci attendono.

Un periodo d’oro

L’Ariete può perciò gioire. Giorni memorabili attendono questo segno zodiacale che passerà un fine anno decisamente all’insegna della fortuna. Dopo la spinta di fiducia ricevuta il 4 e 5 dicembre, cavalcheremo con sicurezza la cresta dell’onda. L’entusiasmo ci ha pervaso e abbiamo ricevuto una sferzata di energia invidiabile.

Sfruttiamo il momento favorevole per concentrarci sulla situazione lavorativa e sulle persone che ci circondano. In particolare, guardiamoci da chi ha intenzione di levarci tempo e spazio.

Nuove offerte e accordi di lavoro ci aspettano e non potremo che esserne felici. Dal 17 dicembre la nostra energia subirà poi un’impennata da urlo. Una forza incredibile ci garantirà tante vittorie e conquiste importanti.

Visto che le giornate saranno particolarmente movimentate, si consiglia di ritagliarsi qualche momento per sé stessi. Prendiamoci cura del nostro corpo e riposiamo, pronti per ripartire alla grande.

Nota dolente è l’amore di coppia

Difficile individuare una pecca in questo magico momento per gli Ariete. Ma se proprio dobbiamo puntare il dito contro, segnaliamo qualche piccolo disguido irrisolto in amore.

Col partner ci si ritrova in una situazione di stallo, a causa del lavoro che ci distrae. Sono dei piccoli strascichi che ci portiamo addietro da novembre, ma che hanno congelato momentaneamente i nostri rapporti.

Discorso diverso per i single, che potranno concedersi nuovi incontri e opportunità a dicembre. Niente di eccezionale, ma saranno comunque occasioni da non perdere.