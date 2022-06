L’età è solo un numero e i red carpet del momento sono l’ennesima prova di ciò. Quello che conta veramente oggi è il sentirsi a proprio agio nell’abito che si sta indossando. Che sia una gonna corta, un top, oppure una T-shirt a maniche corte, non importa, finché la persona che indossa quel determinato capo non si senta a disagio.

La moda, le passerelle e gli stilisti quest’anno stanno dando il meglio. Le tendenze da abbracciare sono tantissime. E così ognuno potrà scegliere cosa preferisce indossare e come essere alla moda.

Camicie, pantaloni, corsetti e gonne. Borse, cappellini, ma anche bijoux straordinari. Tutto è concesso in quest’estate 2022. Parlando di preziosi, al Festival di Cannes ne abbiamo visti alcuni che le nostre nonne amavano alla follia, e che quindi potrebbero essere ancora in qualche baule in soffitta.

In Francia, però, non hanno sfilato solo gioielli da mille e una notte, ma anche vestiti da sogno. Abiti che hanno abbracciato ogni età e silhouette.

A 30 come a 50 anni ecco gli abiti da indossare quest’estate amatissimi dalle star internazionali

I due grandi eventi della scorsa settimana sono stati il Festival di Cannes e l’amfAR Gala. Quest’ultima è un’organizzazione non governativa impegnata nella ricerca per la cura contro l’AIDS che ogni anno organizza un gala, e quest’anno è stato ad Antibes.

Red carpet e star a parte, i veri protagonisti sono stati i vestiti. Sia per quanto riguarda il gala sia per quando riguarda il Festival di Cannes. E dai loro tapis rouge arriva un trend per gli abiti da indossare quest’estate.

Parliamo dell’abito cut-out, una specie di vedo non vedo. Anche se in realtà a vedersi è molto. Questa tipologia di abito principalmente si costruisce su tagli o buchi che mettono in mostra il corpo di chi li indossa. I tagli possono essere orizzontali oppure verticali e i buchi possono trovarsi invece sparsi su tutto il vestito. Se quindi da una parte un pezzo di stoffa nasconde, dall’altra mette in mostra.

A indossare questa tipologia di abito sono state Eva Longoria, Cara Delevingne e Nina Dobrev che hanno scelto un abito di MONOT. La modella Candice Swanepoel ha scelto di indossare invece un vestito firmato Boss, Joan Smalls ha scelto Dundas che, oltre ai cut-out laterali, presentava anche molte trasparenze. Sullo stesso brand è ricaduta la scelta di Natasha Poly. E allora a 30 come a 50 anni ecco gli abiti cut-out che spopoleranno quest’estate.

