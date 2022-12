9 malattie del metabolismo che potrebbero causare convulsioni, perdita di peso e dolori addominali

Aiutiamo il fisico a stare bene. La prevenzione potrebbe fare la differenza quando il metabolismo presenta diversi problemi. Dieta e attività fisica non dovrebbero mancare, ma con alcune attenzioni. Vediamo quali.

Quando i processi biochimici subiscono delle alterazioni e le cellule non riescono a scomporre carboidrati, proteine e lipidi, le energie dell’organismo potrebbero diminuire. Il sistema difensivo che tutela il nostro fisico potrebbe andare in difficoltà e potremmo ammalarci. Sarebbero 1.400 le malattie metaboliche e non sempre è possibile effettuare una diagnosi, quelle anticipate sarebbero a maggior ragione complicate. Per una diagnosi sicura sarebbe necessaria la presenza di almeno 3 fattori di rischio. Presenza di tessuto adiposo addominale in eccesso, obesità, trigliceridi elevati, pressione arteriosa alta e alti livelli di glicemia sarebbero quelli più importanti.

Effettuare controlli periodici, le visite dall’endocrinologo, la dieta e l’attività fisica, potrebbero salvarci la vita. Gli esami del sangue sono sempre mirati e potrebbero darci indicazioni di base per capire il livello di pericolo che il nostro organismo sta correndo. Prevenire la sindrome metabolica significherebbe tenere sotto controllo il nostro peso forma a prescindere dall’età che stiamo vivendo.

Tenere la situazione sotto controllo

Sono 9 malattie del metabolismo che potrebbero causare convulsioni e non pochi problemi. Diabete, gotta, ipercolesterolemia, malattia di Gaucher, sindrome metabolica, celiachia, fenilchetonuria e galattosemia, sono queste quelle principali. Alcune più conosciute, altre meno. La malattia di Gaucher darebbe vita a una carenza enzimatica nelle cellule presenti in gran parte dell’organismo e sarebbe di tipo genetico. La sindrome metabolica sarebbe una combinazione tra diabete, pressione alta e obesità. La fenilchetonuria colpirebbe l’enzima che trasforma l’aminoacido precursore della dopamina, riguarderebbe quindi le funzioni cerebrali e i neurotrasmettitori. La galattosemia sarebbe una malattia rara potenzialmente mortale che impedirebbe di trasformare lo zucchero contenuto nel latte in energia.

Potremmo accorgerci di soffrire di una malattia metabolica anche se non ci è stata diagnostica dalla nascita. Quando affaticamento, nausea, scarso appetito, o itterizia diventano croniche, il medico potrebbe indagare verso questa direzione. Se ci accorgiamo di perdere peso e abbiamo avuto episodi convulsivi, dovremmo avvisarlo. I dolori addominali potrebbero presentarsi in seguito.

Le cure principali per le malattie metaboliche sono tutte di carattere preventivo. I farmaci che ci vengono indicati dal medico sono affiancati da dieta sana e attività fisica. Ma dovremmo fare attenzione. Alcuni farmaci presi durante sessioni impegnative di allenamento che aumentano la massa muscolare, rompendo le fibre potrebbero avere controindicazioni pericolose. Per esempio l’aumento del CPK che metterebbe a rischio le funzioni renali.

I cibi della nostra dieta dovrebbero essere ricchi di nutrienti ma poveri di calorie. Meglio preferire quelli di origine vegetale come frutta e verdura da assumersi più volte al giorno e con diverse porzioni. I legumi potrebbero sostituire la carne e se vogliamo mangiare riso e pasta dovremmo scegliere quella integrale. Anche il pane dovrebbe essere limitato, quello integrale o ai cerali sarebbe preferibile. Gli endocrinologi ci danno indicazioni su prevenzione, diagnosi e trattamento delle malattie metaboliche. Un bravo nutrizionista dovrebbe seguirci durante l’anno per stabilire la dieta migliore da seguire in base al nostro stato di salute.