Ecco un concorso alle Poste per vincere un soggiorno di 3 giorni e 2 notti per 2 persone sulle Alpi

Quest’anno il libretto di risparmio postale Smart ha regalato diverse soddisfazioni ai suoi titolari. L’offerta Supersmart ha, a più riprese, ritoccato all’insù l’interesse attivo riconosciuto sulle somme vincolate. Poi sono arrivate novità tecnologiche come ad esempio il prelievo senza carta. Infine si sono succeduti concorsi a premi con condizioni e omaggi sempre differenti. Vediamo ora l’ultimo appena lanciato.

I libretti di risparmio postale (LRP) sono un prodotto emesso da CDP ma collocati al pubblico da Poste Italiane. Insieme ai buoni postali, essi formano il c.d. risparmio postale. In pratica i LRP sono dei salvadanai su cui far confluire i risparmi in sicurezza considerato che sono garantiti dallo Stato Italiano.

Ecco un concorso alle Poste per vincere un soggiorno di 3 giorni in una località di montagna

L’emittente lo propone in diverse tipologie, anche in forma dematerializzata, al fine di soddisfare le diverse esigenze della clientela. Oggi abbiamo il libretto ordinario, quello Smart, il libretto giudiziario e quello dedicato ai minori, ognuno con obiettivi e caratteristiche differenti.

Ai titolari del libretto è consentito effettuare alcune operazioni come quelle di prelievo e versamento presso l’ufficio postale o presso l’ATM tramite Carta Libretto. Inoltre è possibile controllare direttamente online il proprio libretto Smart o Ordinario, in modo tale da avere sotto controllo saldo e movimenti.

Infine non prevedono costi di apertura, gestione e chiusura finale, eccettuo gli oneri di natura fiscale.

Il libretto Smart, in particolare, si caratterizza per la ricca gamma di opzioni concesse al suo titolare per gestire online molte funzioni connesse allo strumento. Inoltre chi vi apporta nuova liquidità entro il 20 e la vincola può avvantaggiarsi anche del ricco tasso al 3% dell’offerta Supersmart Premium 270 giorni.

In cosa consiste l’ultimo concorso a premi per chi apre online il libretto Smart?

Ora, dal 16 dicembre fino a tutto gennaio chi apre online il libretto Smart, abilitato in app BancoPosta, può partecipare al nuovo concorso. L’iniziativa incentiva l’apertura del prodotto canali online di Poste Italiane (sito e app BancoPosta), e la successiva abilitazione delle funzioni dispositive in app BancoPosta.

La meccanica del concorso si snoda in 3 passaggi. In sintesi, il primo è legato all’apertura del prodotto tramite un canale digitale di Poste. Poi occorre abilitare il libretto Smart alle operazioni dispositive in app BancoPosta e usare il codice OTP di 4 cifre inviato via telefono. Infine bisogna registrarsi al concorso accedendo (con le credenziali di accesso a MyPoste) alla pagina dedicata sul portale di Poste.

Solo il completamento di tutti e tre i passaggi acconsentirà la partecipazione al concorso. Fermo restando che il libretto dovrà risultare attivo e abilitato alla data di estrazione finale e che l’eventuale apertura di più libretti darà diritto a una sola partecipazione finale.

L’estrazione avverrà entro il 28 febbraio 2023 e sono previsti 10 vincitori che porteranno a casa un premio del valore di 3.050 euro (IVA inclusa). In pratica, ecco un concorso alle Poste per vincere un soggiorno di 3 giorni e 2 notti per 2 persone sulle Alpi svizzere o italiane in hotel 4 stelle deluxe. In più è previsto un volo panoramico in elicottero della durata di 15 minuti a sorvolare vette, neve e ghiacciai in alta quota.