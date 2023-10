8 Rolex introvabili e rari nel 2023: quanto valgono, perché sono così ricercati e numero di esemplari prodotti

Negli ultimi anni i siti di aste hanno stabilito che gli orologi più ricercati sono i Rolex. Ma alcuni modelli sono davvero rari e non si trovano in commercio. Se ne abbiamo uno in casa potremmo rivenderlo e guadagnare un sacco di soldi.

Su siti come Catawiki e eBay uno dei termini più inseriti negli spazi di ricerca è Rolex. Marchio storico che pubblicizza gli eventi sportivi più importanti e che ha i testimonial più vincenti di sempre. Ma anche il mondo del cinema è stato coinvolto nel passato e infatti uno dei modelli più rari è proprio il Rolex Oyster Daytona Paul Newman. Diventato icona dell’orologeria negli anni 60 grazie all’attore statunitense, il suo valore è di 680 mila dollari. Ma nel 2017, l’orologio che l’attore ha ricevuto in regalo dalla moglie è stato battuto all’asta per 18 milioni di dollari facendo salire vorticosamente i prezzi dei modelli vintage in circolazione.

Il Rolex Dato Compa è un altro modello che l’ambito sportivo ha valorizzato al massimo. Legato al nome del campione di sci Claude Killy, il Rolex Dato Compa ha avuto talmente successo che la Maison lo ha reso più moderno portando il valore di tutti gli esemplari simili intorno ai 360 mila euro. Insieme a questi 2 modelli bisogna inserire anche il Chronograph Moonphase Day-Date che ha raggiunto un valore di 330 mila euro.

L’oro romantico per modelli indistruttibili

Gli 8 Rolex introvabili e rari nel 2023 possono renderci molto ricchi. Tra quelli introvabili spiccano i modelli in oro rosa. Sono rarissimi, molto resistenti, prodotti negli anni 40 e 50. Erano in commercio prima del 1958, anno in cui la Rolex ha deciso di non utilizzare più l’oro rosa, fino al 2008 in cui alcuni esemplari sono stati riproposti con la nascita dei modelli Daytona attuali. Il Rolex 3335 Chronograph del 1940 è in oro rosa con quadrante nero, molto elegante e di gran fascino, diametro 38 mm, la cassa è di Favret Perret e il movimento è Valjoux. È semplicemente introvabile.

Così come il Rolex 6232 del 1958 di cui sono esistiti solo 12 esemplari solo per il mercato francese. Calibro A23, oro rosa e acciaio, è stato battuto all’asta al prezzo di 437.000 euro. Anche se più economico, altrettanto difficile da trovare è il Rolex 6032 del 1960, battuto all’asta per 50.000 euro, cassa Spilmann, realizzato in 20 esemplari, è stato avvistato l’ultima volta nel 2010.

8 Rolex introvabili e rari nel 2023, collaborazioni storiche

Sempre prendendo spunto dal mondo del cinema hanno un valore elevato e sono molto rari gli orologi di James Bond. Il Rolex Submariner 6538 Big Crown è quello indossato da Sean Connery in Licenza di uccidere e Missione Goldfinger. Il valore è variabile, potrebbe partire da 70.000 euro e arrivare a 200.000 mila euro. Molto dipende dalle condizioni in cui questo capolavoro si trova. Ne esistono 2 versioni, una con 2 righe di testo nella metà inferiore del quadrante e una con 4 righe di testo. Questo secondo modello è stato il primo a ricevere la certificazione cronometrica e potrebbe valere di più.

Il Rolex Submariner 5514 COMEX è un altro modello introvabile nel 2023. La collaborazione tra Rolex e COMEX, compagnia marittima, è durata 27 anni anni ed è cominciata nel 1970. Questi modelli valgono tra i 100.000 euro e i 200.000 euro secondo gli esperti di orologeria Rolex. Ne sono stati prodotti solo 154 pezzi e non sono facili da trovare in circolazione.