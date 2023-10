Quanto costava un Rolex Daytona nel 1990 e quanto costa oggi: modelli da comprare durante l’autunno

Il Rolex Daytona è un cronografo a carica automatica ufficialmente certificato COSC, certificazione svizzera che stabilisce elevati criteri di precisione. Come potrebbe non essere? Il Rolex Daytona è uno degli orologi più desiderati dagli appassionati e ogni anno propone tante novità.

Se c’è una cosa di cui possiamo stare certi è che il nostro Rolex negli anni manterrà il suo valore entro livelli soddisfacenti. Oltre che un accessorio di prestigio, il Rolex Daytona è un ottimo investimento. Gli esperti hanno stabilito attraverso accurate stime di mercato che i modelli Rolex Daytona usati in 10 anni hanno raggiunto prezzi medi che non sono mai scesi sotto i 10.000 euro.

Nel 1992 usciva il Rolex Yacht Master che ha legato il marchio al mondo della vela in maniera ancora più decisa. Questo modello è diventato subito un classico e ha dimostrato che in ogni decennio la Rolex era in grado di creare un cult che avrebbe dominato i mercati negli anni a venire. Negli anni 90 questo modello aveva un prezzo inferiore ai 3 milioni di Lire mentre il Rolex Daytona li superava abbondantemente. Certo il cambio in euro ha agevolato i collezionisti. Ora i Rolex Daytona si trovano in commercio di seconda mano a prezzi che superano i 15.000 euro. I Rolex Yacht Master novità negli anni 90 oggi possiamo trovarli anche al prezzo di 10.000 euro.

Prezzi di riferimento

Quanto costava un Rolex Daytona in passato? Il modello è sempre stato di punta all’interno della Maison. Alcuni come quelli legati a Paul Newman hanno raggiunto prezzi considerevoli diventando oggetti da collezione. Dai prezzi che all’epoca superavano i 3 e i 5 milioni di Lire si è arrivati a toccare record di 3,5 milioni di euro per quanto riguarda il modello n. 6241 che è tra i più conosciuti. Si tratta naturalmente di un pezzo da collezione che ha battuto tutti i record nelle aste a cui ha partecipato.

Ma se volessimo comprare un Rolex oggi? In commercio troviamo di tutto e molte occasioni. Per quanto riguarda gli orologi nuovi i più popolari sono gli ultimi modelli delle collezioni Submariner, Sea-Dweller, GMY-Master (II) e Sky-Dweller. Questi modelli vanno ad aggiungersi al Daytona e allo Yacht Master che da sempre sono i più acquistati. I prezzi variano dai 15.000 euro per il Sumariner ai 50.000 euro per i Daytona. Troviamo anche orologi inferiori ai 10.000 euro se scegliamo i modelli Datejust.

Quanto costava un Rolex Daytona nel 1990, sostituirli non è mai facile

Se stiamo cercando orologi Rolex di seconda mano con la certificazione e la custodia originale, su internet troviamo diversi siti affidabili. È importante che si tratti di rivenditori autorizzati. Troviamo GTM-Master a prezzi intorno agli 11.000 euro, Submariner a 9.000 euro e Daytona a 20.000 euro. All’interno di queste fasce di prezzo le proposte sono numerose e aumentano se la nostra disponibilità economica è maggiore.

Da 2 anni a questa parte nella lista degli investimenti da fare in materia di orologeria si è inserito il Rolex Explorer, prezzo 11.000 euro. Potremmo averlo anche per meno a seconda dello stato di conservazione. Il suo punto di forza? La durata. Rolex ha impiegato 22 anni prima di sostituire i vecchi modelli con i nuovi del 2011. Perfezionarlo è stata davvero dura.