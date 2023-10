5 curiosità sui negozi Primark, chi ha inventato il marchio, a chi appartiene e perché in Irlanda il nome è diverso

È un brand che genera tanto interesse per la grande offerta di prodotti che riesce a garantire continuamente mantenendo i prezzi bassi. Dopo tanti anni i negozi sono arrivati in Italia e i fatturati hanno subito premiato questa scelta. Conosciamo meglio tutte le curiosità.

La prima curiosità riguardante il marchio Primark riguarda il negozio con cui ha debuttato in Irlanda nel 1969. Si trovava su Mary Street ed è ancora aperto nonostante siano passati 50 anni. Il negozio si chiamava in origine Penneys, che è il vero nome della catena, ma fuori dall’Irlanda il marchio esportato è Primark. Il motivo per cui in Irlanda l’azienda si chiama Penneys e nel resto del Mondo si chiama Primark è molto semplice. Il marchio J.C. Penney esiste già come marchio registrato, sono i Grandi Magazzini, e quindi non si poteva utilizzare.

La catena di negozi è formata da 373 punti vendita distribuiti in 12 Paesi compresi gli Stati Uniti. Il marchio ha 7,5 milioni di followers su Instagram ma si trova con diversi annunci e inserti anche su Facebook, Twitter, Pinterest e TikTok. Il record di vendite è arrivato con la tazza della Bella e la Bestia a tema Chicco che ha venduto 36 mila pezzi in un giorno solo nel 2017. Ogni tazza era dipinta a mano ed è ancora in vendita dopo tutti questi anni.

Fatturati da capogiro

Oltre alle 5 curiosità sui negozi Primark, ci sono tante altre notizie che riguardano il marchio. Primark è stato fondato da Arthur Ryan, appunto nel 1969. Ryan aveva scelto un penny come simbolo del negozio per indicare che lì si poteva spendere poco anche comprando prodotti di qualità. L’abbigliamento formava il core business iniziale dell’azienda e i prezzi dovevano essere accessibili a tutti gli irlandesi.

Oggi Primark appartiene alla Associated British Foods, una multinazionale britannica che è specializzata nella trasformazione agroalimentare e nella vendita di prodotti. La ABF è la seconda azienda per grandezza al Mondo nella produzione di zucchero e lievito di birra. Il fatturato della Pimark è arrivato nel 2021 a 5,593 miliardi di sterline pur non avendo fabbriche. L’attenzione è tutta rivolta ad aumentare la qualità dei fornitori con cui l’azienda collabora rispettando standard riconosciuti a livello internazionale.

5 curiosità sui negozi Primark e prodotti standard

Alcune collezioni sono invece disegnate direttamente dai design team dell’azienda che cavalca i trend della moda stagionale. La produzione viene invece demandata a collaboratori esterni fidati. La qualità è sempre medio alta nonostante i prezzi competitivi. Da Primark è possibile trovare abbigliamento legato allo street style, alle mode giovanili o alle musiche di tendenza degli ultimi anni.

Ci sono capi legati al passato come quelli ispirati alla beat generation, pantaloni a zampa d’elefante e lo stile etnico. Oltre all’abbigliamento è possibile trovare cancelleria, articoli da regalo, prodotti per la casa e il settore beauty. Quando si cerca qualcosa si va da Primark, questo ormai è un trend consolidato.