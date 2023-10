Sono queste le scarpe di tendenza per la stagione autunno/inverno, ecco quanto costano

Non solo sneakers nella collezione delle donne più alla moda. Ecco quali sono le tendenze per questo autunno/inverno.

Le sneakers sono scarpe molto apprezzate tra i giovani ma anche tra i meno giovani per via della loro comodità e della loro grande versatilità. In special modo negli ultimi anni si è cominciato ad utilizzare queste scarpe anche al di fuori degli ambienti informali della palestra o dei momenti sportivi. Sono tante le persone che utilizzano le sneakers per lavoro o addirittura durante il matrimonio. Un cambio di rotta che piace alle nuove generazioni ma in alcuni casi tende anche a contagiare i più anziani. Tuttavia, per coloro che proprio non hanno intenzione di cedere al mondo delle scarpe da ginnastica ci possono essere delle valide alternative tra gli altri modelli. Oggi si valuteranno interessanti alternative alle classiche scarpe da ginnastica. Scarpe per essere alla moda senza eccessiva fatica. Tra questi modelli non solamente le mary jane ma anche le ballerine e gli stivali stile camperos. Ma quanto ci costeranno queste scarpe?

Sono queste le scarpe di tendenza per la stagione autunno/inverno

Tra i modelli più apprezzati per la stagione fredda 2023 troviamo le ballerine. Ebbene sí, si sta assistendo al ritorno delle tanto amate o odiate ballerine. Non si potrá fare a meno di averne almeno un paio nella scarpiera. Sono scarpe molto versatili da abbinare a gonne ma anche a pantaloni e vestiti a seconda del look che si desidera ricreare. Il segreto è di sceglierle adatte al proprio piede, più comode quelle con la punta tonda rispetto a quelle con la punta che comprime maggiormente le dita. Le ballerine si potranno acquistare nei negozi di fast fashion come Zara a circa 35 euro ma anche 23 euro a seconda del modello.

Stivali camperos

Il secondo modello di scarpa molto in voga questo autunno/inverno sono gli stivali modello camperos. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un modello facile da abbinare perfetto per donne che non amano passare inosservate. I camperos si potranno indossare con i jeans ma, molto meglio, sarà l’abbinamento con vestiti e gonne. Si potranno scegliere al ginocchio ma anche leggermente sopra la caviglia. Questi ultimi saranno ideali su gambe lunghe mentre tenderanno ad accorciare gambe non lunghissime. Per camperos alla moda belli quelli alti di Zara a circa 50 euro o 130 euro. Molto interessante anche il modello in denim a circa 80 euro. Per chi vuole spendere di meno ci saranno quelli di Bershka scontati a circa 30 o 40 euro. Quindi, sono queste le scarpe di tendenza per la stagione autunno/inverno.

