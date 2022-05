Arrivano nuove assunzioni a tempo indeterminato per diplomati e laureati in questo colosso italiano dell’energia

Il periodo che stiamo vivendo è forse il migliore degli ultimi anni per chi è in cerca di occupazione. In primis, perché stanno nascendo nuove professioni pagate profumatamente, alcune davvero strane come l’assaggiatore professionista o il creatore di alibi. In secondo luogo, perché grazie al PNRR sta aumentando la ricerca di forza lavoro sia negli enti pubblici che nel privato.

Spiccano in tal senso le numerose posizioni aperte in Enel, colosso italiano dell’energia che ha recentemente annunciato un piano di crescita quinquennale. Un piano che potrebbe vedere l’ingresso diretto in azienda di oltre 4mila persone. Quindi prepariamoci, perché arrivano nuove assunzioni a tempo indeterminato per diplomati e anche per chi ha una laurea breve. Vediamo quali sono i profili ricercati e come candidarsi.

Enel ricerca tecnici informatici diplomati

Pochi giorni fa Enel ha annunciato la volontà di inserire in organico giovani freschi di diploma con competenze di carattere tecnico-informatico. Le assunzioni in questione saranno a tempo indeterminato e le nuove risorse verranno in un primo momento affiancate da personale esperto.

Successivamente si occuperanno di microcontrollori e del miglioramento della rete distributiva di Enel. A chi fa domanda vengono richiesti il titolo di studio in discipline informatiche, dimestichezza con la programmazione e con i principali software progettuali. Per approfondire le competenze richieste, le modalità di selezione e tutti i requisiti è sufficiente collegarsi al sito istituzionale Enel.

Le altre opportunità in Enel

I tecnici informatici non sono le uniche figure ricercate da Enel. Le ultime selezioni aperte sono nel campo della logistica e dell’analisi dati. Per la logistica, l’azienda ricerca diplomati per gestire gli interventi sul campo e lo svolgimento dei progetti e capaci di lavorare con materiali e attrezzature. La candidatura è riservata a chi ha un diploma a indirizzo industriale.

È invece dedicata ai laureati la posizione di analista. Compito della figura sarà quello di analizzare i trend di mercato e di vigilare sulla correttezza delle attività dell’azienda. Per candidarsi servono una laurea in economia, oppure in ambito finanziario o in scienze politiche.

Arrivano nuove assunzioni a tempo indeterminato per diplomati e laureati in questo colosso italiano dell’energia

Buone notizie anche per i laureati in statistica e informatica. Enel è in cerca anche di esperti delle dinamiche del mercato dell’energia rinnovabile. A loro spetterà il compito di analizzare l’efficienza degli impianti e di valutare il loro impatto ambientale ed energetico. Per questa posizione viene richiesta anche la conoscenza del linguaggio informatico Python.

Per inviare la candidatura per questa offerta di lavoro dobbiamo affrettare i tempi perché è in scadenza il prossimo 25 maggio. Se invece vogliamo proporre un’autocandidatura o scoprire le altre offerte di lavoro attive, rimandiamo ancora al sito ufficiale Enel.

Lettura consigliata

Ecco come e dove trovare lavoro nel 2022 e le competenze su cui dovremo puntare con decisione