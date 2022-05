Continuano ad arrivare buone opportunità per chi è in cerca di prima occupazione o per chi vuole cambiare carriera. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sembra aver dato una svolta a un mercato del lavoro fermo ormai da moltissimi anni. Stanno tornando in voga alcune professioni e aziende pubbliche e private, di assoluto prestigio, stanno rinforzando gli organici. Tra queste spicca Infratel, società legata al Ministero per lo Sviluppo Economico. La società ha recentemente annunciato un piano di assunzioni da 100 posti di lavoro per neolaureati e professionisti con alle spalle qualche anno di esperienza. Scopriamo di cosa si tratta, le figure ricercate e i requisiti per la candidatura.

Il nuovo piano di assunzioni di Infratel

Infratel è una realtà italiana attiva nel campo delle telecomunicazioni collegata al Ministero per lo Sviluppo Economico. Si occupa di progettazione e innovazione delle infrastrutture legate alla rete internet e alla fibra ottica.

Proprio in quest’ottica e con l’obiettivo di gestire le risorse del PNRR, Infratel ha deciso di assumere 100 professionisti da qui a fine 2022. Professionisti che si occuperanno di migliorare le infrastrutture per la nuova banda ultralarga in tutta Italia.

I nuovi assunti troveranno posto in un nuovo comparto aziendale appena istituito da Infratel e diviso in 4 strutture operative. Si occuperanno della gestione della comunicazione tra i cittadini e le istituzioni, degli aspetti giuridico-amministrativi e del monitoraggio dei progetti.

100 posti di lavoro per neolaureati e professionisti con esperienza in questa prestigiosissima azienda italiana

Le competenze richieste per candidarsi all’ingresso in Infratel sono varie e diversificate. Le conoscenze informatiche e tecnologiche sono tra le più ricercate sul mercato del lavoro attuale. E anche in questo caso la fanno da padrone con posizioni riservate ai tecnici informatici e agli ingegneri elettronici.

Non saranno le uniche. Per occuparsi del monitoraggio amministrativo e legale, Infratel cerca anche professionisti specializzati proprio in materie giuridiche ed economiche. Ampio spazio verrà dato ai neolaureati. Basti pensare che l’azienda ha promosso anche un tour di recruiting all’interno delle più importanti università dello Stivale.

Non mancheranno, però, i posti riservati a chi ha già esperienze nel settore e alle donne.

Se siamo interessati alle offerte di lavoro il consiglio è quello di collegarsi al sito ufficiale ed entrare nella sezione dedicata ai Bandi di Concorso. Qui troveremo l’elenco completo dei requisiti richiesti, le modalità di candidatura e quelle dello svolgimento delle prove di selezione.

