Noi italiani, si sa, possiamo essere particolarmente suscettibili quando si mettono in discussione tradizioni affermate in cucina. Poche cose ci scandalizzano come l’ananas sulla pizza o il ketchup sulla pasta. Un altro grandissimo passo falso in cucina è quello di spezzare gli spaghetti prima di metterli in pentola.

Alcuni non ci badano e spezzano gli spaghetti per comodità e praticità, specialmente quando non si ha a disposizione una pentola abbastanza grande. Per altri, solo il pensiero di spezzare gli spaghetti è un grande taboo.

Ovviamente saranno le preferenze personali a dettare il nostro comportamento in cucina. Anche se la tradizione vuole gli spaghetti interi, il nostro piatto non riuscirà meno bene se decidiamo invece di spezzarli.

Curiosamente, però, ci sono alcune ricette per cui la maggior parte degli italiani ammette che è consentito spezzare gli spaghetti. Vediamo di quali ricette stiamo parlando.

Per molti è un abominio ma ecco in quali ricette è consentito spezzare gli spaghetti

Se spezzare gli spaghetti per cucinare una pasta al pomodoro può far venire un “infarto” ai seguaci più puntigliosi della tradizione, ci sono altre ricette in cui spesso si è disposti a fare compromessi. Per molti è un abominio, ma ecco in quali ricette è consentito spezzare gli spaghetti.

Possiamo spezzarli per la pasta con i legumi

La prima categoria di ricette per le quali è consentito spezzare gli spaghetti è la pasta con i legumi. Pasta con fagioli, piselli o ceci, ad esempio. In questi casi, generalmente si utilizzano misti di pasta o formati di lunghezza media. La maggior parte degli italiani ammette che in questi casi è consentito spezzare gli spaghetti per rendere il piatto più cremoso e compatto.

In caso di ricette che richiedono pasta corta

In mancanza di formati corti, è ammissibile spezzare gli spaghetti per preparare ricette in cui di solito si utilizza la pasta corta. Sfuggiremo quindi alla pubblica gogna se scegliamo di spezzare gli spaghetti per una pasta cacio e pepe, per una pasta al pesto, o per una pasta con verdure fresche.

Un’altra occasione in cui è consentito spezzare gli spaghetti è, ovviamente, nel caso in cui abbiamo degli ospiti stranieri a tavola, che in genere non sono abituati a consumare gli spaghetti interi.

Un consiglio per spezzarli meglio

Ma come spezzare gli spaghetti evitando che si frantumino? È da provare questo trucco: torciamoli invece di piegarli. In questo modo è meno probabile che si spezzino in molti pezzi.

