Le videocassette VHS sono ormai un ricordo lontano per alcuni e del tutto sconosciute per altri. Le nuove generazioni non sanno neanche cosa sia un videoregistratore. Eppure in tanti abbiamo passato ore e ore a collegarlo alla TV per guardare i nostri film e cartoni preferiti. E quanti soldi abbiamo fatto spendere ai nostri genitori per una videocassetta originale della Disney.

Oggi le VHS, come le musicassette, i floppy disk o anche i CD sono diventate obsolete. Non si possono più utilizzare a meno che non si abbia un vecchio videoregistratore in casa. Ma anche un po’ di esperienza nel collegamento delle nuove TV di ultima generazione per renderli compatibili.

E così ci ritroviamo con un mucchio di videocassette in soffitta o in cantina e non sappiamo che farne. Dopo aver convertito i filmini di famiglia in formato digitale c’è poco da fare se non buttarle via. Magari quelle da collezione le conserviamo ancora gelosamente visto che sono originali. Ma si possono utilizzare le vecchie cassette in qualche modo creativo?

Molti le buttano non sapendo che le vecchie cassette VHS e le loro custodie si possono riciclare in modo creativo

Le videocassette non sono altro che delle scatole di plastica con un nastro magnetico. Su questo nastro erano impressi i filmati analogici che riproducevamo in TV. Sono molto resistenti e si prestano a tantissimi riutilizzi.

Ad esempio possiamo realizzare un tavolino da caffè incollandole tra loro. Rimuoviamo le custodie e facciamo un piccolo schizzo per capire a grandi linee il risultato finale. Servirà solo della colla rapida super forte per realizzare un tavolino originale che ci invidieranno tutti.

Una mensola molto anni ‘80

I nostalgici degli anni ’80 e ’90 potrebbero impazzire davanti ad una mensola del genere. Con solo un pannello in abete, colla, videocassette e fumetti ecco un’opera d’arte. Dipingiamo il pannello con un primer e poi con una mano di pittura color nero. Procuriamoci un fumetto e tagliamo le pagine, meglio se in bianco e nero come Diabolik ad esempio. Incolliamo le pagine sul pannello e avremo la base.

Solleviamo la linguetta superiore delle VHS e pratichiamo un foro a metà con un trapano in cui inserire una vite di 10 cm. Ora fissiamole al pannello seguendo la forma che più ci piace. Mettiamo dei chiodini di sicurezza che le renderanno più stabili e gli occhielli per fissare la mensola alla parete.

Portagioie

Con la custodia possiamo realizzare un pratico contenitore portagioie. Basterà dipingerla con della vernice spray per decorarla come vogliamo. Poi tagliamo a misura un vecchio paraspifferi in gommapiuma cilindrico. Incolliamo le varie parti nella custodia ed ecco un portagioie pratico e creativo.

Quindi, molti le buttano non sapendo che le vecchie videocassette possono dare vita a nuovi e incredibili oggetti. Prima di liberarcene o realizzare una di queste creazioni meglio fare un piccolo controllo. Se si tratta di qualche edizione particolare potremmo trovarci di fronte a videocassette rare che valgono un sacco di soldi.

