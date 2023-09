7 scarpe da trekking in offerta su Amazon a meno di 50 euro: ecco le calzature comode per camminare

Camminare fa bene, ma bisogna anche sentirsi comodi. Le scarpe da trekking ideali non costano necessariamente una fortuna. Ecco, per esempio, 7 paia in cui i piedi si sentiranno a loro agio, al di sotto dei 50 euro.

Da settembre le temperature si abbassano e il clima diventa più gradevole. Questo potrebbe rivelarsi il momento perfetto per tirare fuori dalla scarpiera le nostre calzature da camminata. D’altronde si sa, due passi in mezzo alla natura fanno bene alla salute. Ma sei sicuro di avere a portata di mano o, meglio, di piede, le scarpe giuste?

Nel caso te ne servissero un paio nuove a buon mercato, ti consigliamo alcuni modelli del genere. Sono 7 scarpe da trekking in offerta su Amazon, perfette per macinare chilometri all’aria aperta. Ecco gli annunci che abbiamo scovato sul sito di compravendita online.

Come scegliere

Per sapere quali scarpe o scarponcini fanno al caso tuo, dovresti porti alcune domande. Una di queste riguarda la tipologia di terreno su cui poggi spesso i piedi. Per attraversare un sentiero regolare e senza alcun dislivello impegnativo, potrebbe far comodo una scarpa flessibile. Al contrario, su percorsi più accidentati e tecnici, come quelli montani, si consigliano calzature alte e dalla suola rigida. Quest’ultime, inoltre, sono un valido supporto per chi ha le caviglie deboli e soggette a problematiche varie.

Un altro fattore lo rappresenta la durata dell’escursione. Se percorri tanti chilometri o usi spesso le stesse scarpe, propendi per un modello rinforzato e con le suole spesse. Infine, fai attenzione alla misura. Se sei indeciso tra due taglie, ti suggeriamo di indirizzarti verso quella maggiore. Questo perché di solito i piedi tendono a gonfiarsi verso la fine della giornata.

7 scarpe da trekking in offerta su Amazon di questi marchi

Quando stai per comprare le tue scarpe da trekking, valuta quanto spesso le indosserai. Se lo facessi sporadicamente, potresti puntare lo sguardo verso qualche articolo al risparmio. Se vuoi stare sotto i 50 euro, ecco alcuni modelli interessanti in vendita sul sito del colosso del marketing digitale:

Dhinash scarpe da escursionismo (31,04 euro);

Hitmars scarpe trail running (39,99 euro);

Riemot scarponi da montagna impermeabili e traspiranti (32,48 euro);

Ziitop scarpe da trekking e ginnastica (45,98 euro);

Saguaro scarpe barefoot per trekking e running (dai 39,94 ai 46,99 euro);

Damyuan scarpe sportive da camminata (dai 24,12 ai 35,99 euro);

Frysen scarpe da tennis estive (dai 43 ai 46,99 euro).

(n.d.r. Le informazioni contenute in questo articolo vengono fornite gratuitamente ai Lettori. La Testata non si assume nessuna responsabilità e non ha alcun interesse diretto o indiretto.)