Quanto costa un paio di scarpe Alexander McQueen? Ecco dove comprarle a poco per risparmiare e gli outfit per abbinarle

Le scarpe da ginnastica Alexander McQueen sono tra le più versatili e amate in assoluto. Ecco quanto costano.

Vestirsi bene e in un modo che ci faccia sentire a proprio agio è molto importante. Proprio per questo in molti investono una cospicua parte dei loro stipendi in capi di abbigliamento e accessori. C’è chi preferisce comprarne tanti spendendo meno o che addirittura acquista spesso dai cosiddetti brand fast fashion, ma c’è anche chi invece decide di investire soldi in pochi capi ma comprarli della migliore qualità possibile.

Ciò vale, ovviamente, anche per le scarpe, che tendono a consumarsi molto più facilmente, in quanto più sottoposte all’usura rispetto a vestiti e altri accessori. Tra le sneakers di maggiore tendenza ci sono le Alexander McQueen, note per la loro versatilità e spesso sfoggiate dagli influencer.

Quanto costa un paio di scarpe Alexander McQueen? Ecco la risposta

Se vuoi acquistare un paio di scarpe Alexander McQueen devi aspettarti di spendere tra i 500 e i 900 euro. I modelli meno costosi sono quelli più basic, cioè privi di particolari decorazioni.

Con l’aggiunta di cristalli o altri accessori il prezzo comincia a lievitare. Chi le ha comprate, però, assicura che nonostante l’aspetto molto semplice ne valga davvero la pena. Infatti, le Alexander McQueen sono non soltanto super versatili, ma anche molto comode.

Quelli che abbiamo citato sono i prezzi delle scarpe da ginnastica mentre quelli dei sandali sono relativamente più accessibili: un paio costa 295 euro.

Come risparmiare quando si comprano le Alexander McQueen

Dunque, ecco quanto costa un paio di scarpe Alexander McQueen. Ma se tu non avessi tutti questi soldi a disposizione come dovresti fare?

Semplice, potresti comprarne un paio di seconda mano su Vinted oppure su Vestiaire Collective. Tuttavia, in caso ne volessi uno nuovo, potresti provare ad acquistarlo su portali come Mytheresa o Netaporter. Questi siti offrono saltuariamente degli sconti e ti permettono di fare dei veri e propri affari!

Gli outfit da abbinare alle sneakers

Come ti abbiamo già detto innumerevoli volte, le Alexander McQueen hanno il pregio di essere versatili. Si prestano però maggiormente ad un outfit di tipo casual o sportivo.

Quindi, un paio di jeans, una t-shirt bianca e una giacca blazer sono il modo migliore per abbinarle. Andranno benone anche con una maglia extralarge o con i pantaloni cargo. Infine, puoi indossarle anche assieme ad una semplice tuta.

Sei donna e vuoi indossarle con un outfit più elegante? La verità è che le McQueen si abbinano perfettamente anche ad un tailleur e ciò le rende perfette per un completo da sfoggiare a lavoro. Altrimenti, fai come Mary Kate Olsen e rendile parte di un look total black.

