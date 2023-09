Sembra un fiordo norvegese questa bellissima località di mare che costa poco. Se prenoti ora, puoi fare la settimana di Ferragosto a soli 400 euro

Ci si ostina, a volte a torto, a fare le vacanze nelle località più conosciute. Invece, basterebbe spostarsi con la macchina per scoprire tante zone, anche più belle, che costano molto meno. Ad esempio, c’è un posto che sembra un fiordo norvegese, dove si può prenotare subito, per la settimana del Ferragosto 2024, ad appena 400 euro. Ecco dove.

Siamo appena tornati dalle ferie, ma si ha già voglia di ripartire, dopo aver ritrovato la pesante routine quotidiana. Magari, cambiando località vacanziera, perché la vita è una sola e va vissuta al massimo, vivendo più esperienze possibili. Fossilizzarsi sempre sullo stesso posto, anche in ferie, non dà più l’idea di vacanza, ma è come ritornare in un’altra casa, senza il gusto del nuovo.

Ecco perché viaggiare arricchisce. Entrare a contatto con persone nuove e culture diverse ci allarga la mente e ci permette di crescere. Magari, uscendo anche dalla nostra Italia, alla scoperta di Nazioni non distanti da noi, ma che possono sorprenderci, anche da un punto di vista economico.

Sembra un fiordo norvegese questa bellissima località di mare. Ci sei mai stato? Prenota ora

Infatti, molte famiglie devono fare i conti con il proprio bilancio. Entrate e uscite non sempre sono facili da far quadrare. Ecco perché si va sempre alla ricerca di qualcosa di più economico che, però, non ci penalizzi dal punto di vista dei servizi.

Quest’anno, per tanti, è stata una salassata andare al mare, anche se ci sono località dove si spendeva poco di ombrellone. Ecco perché dovremmo guardarci in giro. Ad esempio, sembra un fiordo norvegese questa bellissima località di mare che costa poco. Abbiamo simulato un soggiorno dall’8 al 16 agosto 2024 e per 8 giorni si spendono solo 50 euro nella settimana più cara dell’anno.

Ecco dove si trova questa bellissima località ricca di storia e con panorama mozzafiato

Si tratta di Kotor, la località di mare situata nel Montenegro. La baia di Kotor, infatti, è il fiordo più meridionale al Mondo, dove è situato anche l’albero più vecchio di Europa. Le Bocche di Cataro sono patrimonio Unesco e le sue insenature hanno ispirato anche Ungaretti. Insomma, da restare a bocca aperta.

Tornando alla simulazione di prima, impostando, su Booking, le date del soggiorno, si possono trovare vari prezzi, come quello da 400 euro, nel cuore di Kotor, a 500 metri dalla spiaggia. Allontanandosi un poco da Kotor, ma restando nella baia, si trovano soluzioni, nella settimana di Ferragosto, a 376 euro (per 8 notti, 2 persone) con accesso privato direttamente al mare. Stiamo parlando di soluzioni valutate 10 da chi già ci è stato. Ovviamente, chi prima arriva, a basso prezzo alloggia.