Come fare la torta di mele soffice e veloce di Iginio Massari? Ecco la ricetta e quanto costano gli ingredienti

Anche a casa puoi realizzare una torta come quella dei maestri dolciari. Basta prendere spunto dalla versione di Iginio Massari. Il celebre gastronomo bresciano illustra il procedimento e gli ingredienti per il dolce della nonna più famoso. Vediamo come prepararla e la spesa per il necessario.

Quando abbiamo voglia di un dolce, spesso viaggiamo coi ricordi e ripensiamo alla deliziosa torta che ci preparava la nonna. Il profumo quando usciva dal forno era inconfondibile e una volta in bocca mandava in estasi il palato. Probabilmente, qualche volta avrai avuto voglia anche tu di cimentarti nella sua preparazione. Se volessi creare un dolce semplice ma goloso, dovresti sapere come fare la torta di mele più buona del momento. Si tratta di quella proposta da Iginio Massari, che con la sua pasticceria prende per la gola tutti i golosi. Ecco i suoi consigli per cucinare la torta di mele perfetta.

Come fare la torta di mele da dieci e lode? Ce lo spiega Iginio Massari

Bastano 10 minuti più il tempo in forno per dare vita al nostro dolce ideale a merenda o colazione. Partiamo mostrando gli ingredienti per 8 persone:

700 g di mele;

200 g di zucchero;

200 g di farina;

2 uova;

100 g di burro fuso;

200 ml di latte;

3 g di cannella in polvere;

1 bustina di lievito per dolci;

1 limone.

Iniziamo dalla pulizia delle mele. Sbucciamole, leviamo il torsolo e tagliamole in fettine. Lasciamole immerse in una soluzione d’acqua fresca con succo e scorza di limone, per evitare l’annerimento e aromatizzarle. Nel frattempo, mettiamo le uova e metà dello zucchero in una planetaria. Montiamoli bene, poi uniamo lo zucchero restante, che avremo in precedenza mescolato alla cannella. Non smettiamo di montare, quindi versiamo la farina e il lievito che abbiamo setacciato.

Ora impostiamo la velocità della planetaria al minimo e aggiungiamo lentamente il latte. Versiamo anche il burro fuso a temperatura ambiente, preleviamo le mele dal liquido in cui le avevamo lasciate e amalgamiamole all’impasto.

Fatto questo, prepariamo una teglia di 24 o 26 cm di diametro distribuendo burro e farina alla base. Adagiamovi il composto e mettiamolo nel forno preriscaldato. Cuociamolo per 45 minuti a 180 gradi, facendo la prova stecchino per testarne la cottura.

Quanto costa la ricetta?

Per illustrare la spesa della torta di mele appena realizzata, prenderemo come riferimento i prodotti della catena Carrefour. Ecco i costi per ogni ingrediente utilizzato: