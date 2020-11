Nei tempi di magra, una sana gestione delle proprie finanze è il primo passo da compiere per giungere senza stress a fine mese. Riuscire magari a mettere da parte qualche soldino potrebbe, infatti, essere utile per eventuali casi di necessità.

Illustriamo quindi 10 trucchi su come risparmiare soldi e arricchirsi ritrovandosi tanti euro in più a fine mese.

Prima regola: avere una contabilità personale

Una prima buona norma è quella di annotarsi tutte le entrate e tutte le uscite su un foglio di Excel o una normale tabella di Word. Per ottimizzare il risultato, questa contabilità dovrebbe essere tenuta a cadenza giornaliera. Dopo qualche settimana, infatti, dall’analisi dei flussi in uscita (= le spese) capiremo da soli dove apportare i necessari correttivi. Avremo, cioè, le idee chiare su dove apportare i tagli per ribilanciare i flussi entrate-uscite.

Evitare gli acquisti a rate

Erroneamente si è indotti a pensare che l’acquisto a rate fa risparmiare soldi. È vero, invece, il suo esatto contrario. Perché, infatti, si scambia la comodità di pagare per piccoli importi alla volta, col costo complessivo del bene. Occorre, dunque, rimuovere questa falsa illusione personale ed evitare di acquistare pagando, di fatto, di più.

Terzo trucco: usare i detergenti con parsimonia

Lavastoviglie, lavatrici, pavimenti, etc. non aumentano necessariamente il loro grado di pulizia incrementando le quantità di detergente usato. A volte è più una questione di qualità del prodotto scelto che non di quantità dello stesso. Quindi, per un buon risparmio, in questo caso, occorre partire dall’acquisto del detergente giusto. Ne guadagnano ambiente e portafoglio.

La regola del 24

Si tratta sicuramente di una delle regole in assoluto più efficace in tema di risparmio dei soldi. Consiste nel rimandare di sole 24 ore l’acquisto impulsivo di un articolo. Funziona così: ogniqualvolta ci assale l’istinto compulsivo della compera di un bene non indispensabile, lasciamo stare e torniamo a casa. Poi, dopo 24 ore, decideremo se procedere o meno con l’acquisto. In men che non si dica, nel giro di pochi mesi, ci ritroveremo con un sacco di soldi in più a disposizione. A dimostrazione, indiretta, che una parte dei nostri acquisti è del tutto slegata dalle reali necessità.

Quinto dei 10 trucchi su come risparmiare soldi e arricchirsi ritrovandosi tanti euro in più a fine mese

Ancora, il risparmio passa anche per l’acquisto dei farmaci generici. Ciò che cura, infatti, è il principio attivo di un farmaco. E non, invece, la maggiore o minore campagna pubblicitaria che di quel farmaco ha fatto la sua casa farmaceutica e che finiamo per pagare noi consumatori.

Fare continuamente indagini di mercato

Sarebbe buona norma indagare in prima persona in merito alle offerte presenti sul mercato su svariati fronti. Esempi: le migliori offerte telefoniche; i più convenienti conti corrente in circolazione. E ancora: scoprire qual è il distributore che offre il carburante a prezzi più bassi; etc.

Settimo: non tenere inattivi i propri risparmi

Un altro errore imperdonabile è quello di lasciare “marcire” i propri risparmi. In realtà i soldi non marciscono, ma perdono di valore per via dell’inflazione. Poi ci sono le commissioni alla banca o alla Posta per la tenuta del conto e, infine, l’imposta di bollo. Come fare per sfuggire a tutte queste “trappole” lo spieghiamo per bene in quest’articolo.

Ottavo: sfruttare i lanci promozionali

Spesso i supermercati, per spingere le vendite, lanciano delle offerte da lasciare senza parole, in termini di convenienza. Sarebbe un guaio lasciarsele sfuggire perché in questi casi la convenienza è evidente e, soprattutto, limitata nel tempo.

I voucher

Un tempo erano sicuramente molto più frequenti di oggi, e stiamo parlando dei voucher o buoni sconto che pullulavano sulla carta stampata. Spaziano dai prodotti alimentari ai servizi alla persona o ai centri benessere o per la bellezza. Non sembra, ma anche quelli sono soldi risparmiati.

Ultimo: affidarsi a un bravo consulente

Infine, farsi seguire da un bravo e onesto consulente/commercialista sarebbe una buona soluzione, per almeno due ordini di motivi. Primo, per usufruire al meglio di eventuali bonus e/o agevolazioni che in quest’anno 2020 a dir poco abbondano. Secondo, si eviterebbe di pagare tasse più del dovuto scegliendo, appunto, un professionista sempre sul pezzo in tema di novità fiscali.

Ecco, in sintesi, illustrati 10 trucchi su come risparmiare soldi e arricchirsi ritrovandosi tanti euro in più a fine mese e vivere con minor fiato sul collo.