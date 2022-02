Nonostante S. Tommaso ci suggerisca di riflettere e di ignorare gli astri, alcuni segni a febbraio potranno non raccogliere questo consiglio. Il mese comincia con 7 giorni davvero speciali che bisogna vivere al massimo senza avere ansie e dubbi.

Febbraio senza Luna all’inizio e l’incontro con il Sole a 12 gradi dall’Acquario ci dicono che l’azione arriverà presto. Non c’è spazio per i ripensamenti.

In Cina comincia il nuovo anno quello della Tigre d’Acqua quindi l’imprevedibilità è garantita.

Cambiamenti nei comportamenti

Le caratteristiche dei segni stanno subendo un mutamento.

La Bilancia potrebbe diventare più aggressiva e arrivare alla soluzione dei suoi problemi attraverso l’utilizzo della forza e della fisicità.

I Sagittari solitamente ottimisti e sereni potrebbero perdere il controllo a causa della gelosia. Anche le tentazioni sono da tenere sotto controllo. L’impulso di spiare il cellulare del partner è un’esagerazione che si lega a questo periodo di forte incertezza.

Si preparano 7 giorni d’oro per questi segni zodiacali di terra che saranno tra i più fortunati grazie a Mercurio, Venere e Marte in Capricorno. Si tratta di Toro, Vergine e proprio Capricorno ma le sorprese potrebbero riguardare anche segni più defilati come i Pesci. È necessario tenere gli occhi aperti e approfittare degli episodi fortunati che bisogna condividere con chi ci vuole bene.

L’incontro tra Mercurio e Plutone a 25 gradi del Capricorno toglierà l’incertezza che si sta protraendo dal mese di gennaio. A febbraio questo incontro di ripeterà e per tutti i segni sarà necessario mettere da parte istinto e natura per far prevalere la ragione. In questo modo i passi in avanti saranno garantiti.

7 giorni d’oro per questi segni zodiacali che inizieranno febbraio alla grande, sogni tanto attesi si avvicinano

Dopo gli scontri con l’Acquario, il Toro ha finalmente nuove possibilità. Il Sole confinato in Acquario con la congiunzione di Saturno non è in grado di trasmettere la sua forza, mentre la pressione di Urano non aiuta a reggere il peso delle iniziative.

Molti segni attendono sviluppi, ma non il Toro. Questa è la sua settimana. Ogni iniziativa porterà qualche risultato che non deve essere gettato via. Le scelte giuste anche se producono poco vanno analizzate e valorizzate. In alta quota l’aria è rarefatta, ma se la fortuna ci ha portato in alto dobbiamo godere del momento. Una settimana come questa è una vera rarità.

Finalmente una settimana ricca di passioni per la Vergine. L’amore a gonfie vele è una gran bella sorpresa, i nuovi incontri possono aprire la mente. È assolutamente necessario imparare ad accogliere le novità. Questa settimana sarà un banco di prova in questo senso. Cupido richiede attenzione.

Le iniziative del Capricorno si faranno sentire nei prossimi 5 giorni. Risultati positivi chiamano altri risultati positivi. I progetti cominciati non sono avventurosi, sono concreti e stimolanti e porteranno tanta energia da utilizzare anche in altri campi. La settimana è da sfruttare fino alla fine.