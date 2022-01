Se c’è un segno zodiacale che ama vivere in armonia quello è il segno della Bilancia. Le donne della Bilancia non amano snaturarsi o tenere in sospeso gli affari e fanno del loro equilibrio un punto di forza.

Se hanno delle ambizioni, non sopportano di dover rinunciare ai propri valori pur di alimentarle. Non amano prendere le decisioni importanti senza il conforto delle persone care.

Proprio perché sono solite mantenere rapporti pacifici ed equilibrati sono spesso circondate da amicizie che hanno radici profonde. È la loro rete di protezione e supporto.

Che cosa odia la donna della Bilancia e perché si arrabbia tanto

Il 2022 per la donna della Bilancia sarà l’anno delle prove. Saturno le aiuterà a non snaturare il carattere e a evitare discussioni troppo animate che potrebbero portare a reazioni inaspettate.

Non si può piacere a tutti e il quieto vivere non è sempre la strada migliore da percorrere.

Se una persona amata viene attaccata, a costo di perdere l’equilibrio tanto caro, la reazione della donna della Bilancia si rivelerà più decisa del previsto.

Nessun attacco fisico, la propensione alla violenza non appartiene a questo segno. Occorrerà avere pazienza, farsi capire, esprimere con chiarezza e determinazione le proprie idee. Numerose trattative avranno esito positivo.

In campo lavorativo

Le donne della Bilancia odiano essere sottovalutate, ricoprire ruoli che non mettano alla prova il loro talento, assistere a lavori fatti male. Sono capaci di sacrifici personali pur di rimediare a una situazione lavorativa che rischia di compromettersi.

Con Giove e Nettuno a suggerire i traguardi che le potenzialità del segno rendono possibili, questo sarà l’anno giusto per non accontentarsi. La concentrazione sarà l’arma vincente per fare importanti passi avanti. Nel 2022 i meriti che verranno riconosciuti alle donne della Bilancia miglioreranno la loro carriera, sarà fondamentale smettere di immedesimarsi negli altri e preoccuparsi un po’ più di sé stessi.

La personalità e la diplomazia saranno importanti. Di fronte alle persone che hanno cattive intenzioni ci saranno chiarimenti senza tanti giri di parole.

Così come si può essere disponibili al sacrificio, allo stesso modo si devono pretendere i giusti riconoscimenti per lo sforzo fatto. I sentimenti negativi nascono quando i rapporti non sono di parità.

Nelle relazioni

Le relazioni con le donne della Bilancia sono speciali. Il 2022 sarà un anno di prove anche in questo campo. Per creare rapporti duraturi è necessario lasciarsi andare, tirare su le ancore, Venere sarà una guida nei chiarimenti di coppia.

Marte insegna come abbandonarsi alla felicità e come gestirla. Le sfide sono appena all’inizio.

Se ci chiediamo che cosa odia la donna della Bilancia e perché si arrabbia tanto dobbiamo sapere che le critiche fuori luogo stanno nelle prime posizioni.

Sarà l’anno giusto per reagire ma è meglio attendere l’autunno. Il rilancio arriverà sia in amore che sul lavoro.

Di fronte a un atteggiamento palesemente provocatorio, la rabbia non deve diventare indignazione.