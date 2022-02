Dopo settimane di indecisione sembrano avere preso con decisione la strada del rialzo. Prima di esaminare la situazione grafica e individuare gli obiettivi di prezzo e i livelli chiave da monitorare, analizziamo le motivazione alla base del rialzo e la valutazione del titolo.

La società da parecchi mesi era coinvolta nei lavori di bonifica in un’ampia area nei dintorni di Milano, dove dovrebbe sorgere l’Arena delle Olimpiadi Milano Cortina. Trattasi di un lavoro molto importante che dopo alcune difficoltà burocratiche a fine 2021, a gennaio ha preso definitivamente il via. Questa commessa potrebbe avere un importante impatto positivo sui conti della società Risanamento. Quindi a breve sul titolo Risanamento potrebbe scattare un interessante segnale rialzista.

Se a questo si aggiunge l’interessante terzo trimestre del 2021, allora le prospettive sul titolo potrebbero essere positive. Nel 3Q del 2021, infatti, la perdita netta del gruppo si è ridotta del 6,2% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Da notare che dal punto di vista dei fondamentali qualunque sia l’indicatore utilizzato, le azioni Risanamento risultano essere sopravvalutate.

C’è, poi, un altro aspetto che deve far riflettere. Negli ultimi 3 anni, in media, gli utili per azione sono aumentati dell’8% all’anno. Il prezzo delle azioni della società, però, è aumentato del 86% all’anno, il che significa che sta andando significativamente più veloce della crescita degli utili.

A breve sul titolo Risanamento potrebbe scattare un interessante segnale rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Risanamento (MIL:RN) ha chiuso la seduta del 31 gennaio a 0,1464 euro in rialzo dell’11,08% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Dopo il segnale di acquisto del BottomHunter le quotazioni hanno accelerato al rialzo. In particolare la chiusura settimanale del 28 gennaio ha visto una forte accelerazione che ha spinto le quotazioni verso il I obiettivo di prezzo in area 0,1508 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 0,1864 euro, prima, e di area 0,222 euro (III obiettivo di prezzo), poi. Potenzialmente, quindi, il titolo Risanamento potrebbe andare incontro a un rialzo del 50% circa.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 0,1288 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista facendo invertire la tendenza in corso al ribasso.