Se siamo disposti ad uscire dalla nostra zona di comfort e provare nuove ed inedite esperienze, è il momento giusto per farlo. Per non parlare poi dei vantaggi, quali orari di lavoro flessibili e adatti alle famiglie, corsi di formazione interni ed una retribuzione fuori dal comune.

Dopo aver introdotto i lettori alle opportunità lavorative in Germania fino a 5.000 euro al mese ed in Finlandia come carrozziere, ora tocca alla Danimarca. Il tetto mensile diventa ancora più alto, toccando punte di 7.350 euro di guadagno lordo.

È EURES, rete europea di servizi per l’impiego, a rendere pubblici gli annunci di lavoro per conto di Hesesus. 15 posizioni aperte rivolte a candidati che, nel corso della loro carriera, hanno maturato almeno un anno di esperienza lavorativa. 37 ore settimanali, di fatto un impiego full time, per 4 profili specifici. Vediamo di seguito cosa serve per candidarsi, le condizioni contrattuali e i contatti utili per l’invio della domanda.

7.350 euro al mese per il lavoro dei sogni in Danimarca a chi ha queste qualifiche

Hesesus ricerca 15 sviluppatori. In particolare, 3 Frontend Developer, 11 Software Developer, di cui 5 specializzati in Bizzkit, e 1 Product Frontend Developer.

Il candidato interessato al ruolo di Frontend Developer dovrà essere in grado di dimostrare di avere tutte le conoscenze necessarie per l’impiego. Fra queste, Framework Javascript, Preprocessori CSS, HTML e CSS e Visual Studio o altri IDE.

Il Software Developer per Hesesus si occuperà di sviluppare soluzioni di ecommerce innovative, collaborando in team. Deve avere conoscenze approfondite di tecnologie quali .NET e ASP.NET, C# e server SQL, oltre ad un approccio positivo e motivato. Curiosità, capacità di adattamento, socializzazione e puntualità sono qualità ben viste dall’azienda.

Quanto guadagna al mese uno sviluppatore in Hesesus

Lo stipendio varia in base al ruolo e all’esperienza pregressa ottenuta nel corso della propria carriera. Per i Frontend Developer parte dai 4.950 euro, mentre per i Software Developer la base è più alta, 5.350 euro lordi mensili. Tuttavia, è possibile arrivare fino a 7.350 euro al mese per il lavoro che si è sempre sognato in Danimarca. Occasioni lavorative da cogliere al volo e per le quali è possibile sin da subito candidarsi. Per farlo, visitiamo la pagina ufficiale dell’azienda e rechiamoci nella sezione dedicata alle posizioni aperte. Trovata quella di nostro interesse, apriamola per scoprirne i dettagli e come inviare domanda.

