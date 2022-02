10 sono i fortunati che potrebbero essere ingaggiati per questa fruttuosa opportunità come carrozziere. I vantaggi? Stipendio di 3.000 euro al mese, 5 giorni lavorativi alla settimana e contratto a tempo indeterminato con viaggi pagati. Un’occasione da non perdere per coloro che già svolgono l’attività e possiedono i pochi requisiti necessari. Vediamo di seguito tutte le info a riguardo, l’azienda interessata, le sedi finali e come candidarsi per via telematica.

Come guadagnare fino a 3.000 euro al mese facendo il carrozziere in questa splendida località

Una nota catena di meccanici con più di 40 sedi è alla ricerca di 10 carrozzieri. I candidati scelti dovranno avere le conoscenze necessarie per riparare veicoli danneggiati, oltre a saper verniciare e lucidare. Inoltre, devono essere abili nel montare e smontare componenti dei veicoli e utilizzare i macchinari idraulici appositi e le presse per riallineare i pezzi. Per inviare domanda ed avere la possibilità di essere assunti, è necessario soddisfare alcuni requisiti. Questi sono un’esperienza pregressa di almeno 5 anni nel ruolo di carrozziere, la patente di guida ed una buona conoscenza della lingua inglese.

Helsinki, Lahti, Vaasa e Tampere sono le città della Finlandia ospitanti le officine interessate. Tempo fino al 28 febbraio per inviare domanda, alla quale è necessario allegare curriculum vitae e lettera di presentazione. Il referente da contattare per le offerte di lavoro è Tuuli Kiinski all’email tuuli.kiinski@suviagroup.com .

Altre offerte disponibili da prendere al volo

La lista delle offerte di lavoro in scadenza dagli alti salari non finisce qui. Tuttavia, i profili ricercati sono diversi. È il caso di Blackwave Gmbh, azienda produttrice di componenti complesse in carbonio, alla ricerca di 3 menti brillanti. Con questi annunci, la posta si è alzata rispetto a come guadagnare fino a 3.000 euro al mese. Promettono infatti 5.000 euro mensili con contratto a tempo indeterminato e, anche in questo caso, è possibile inviare domanda via email.

Ci sono poi le offerte di lavoro di Ryanair per i profili di Cabin Crew, Aircraft Mechanic e moltissimi altri. Pochi requisiti necessari, accessibili anche con il solo diploma. Per fare un esempio di contratto, un Cabin Crew percepisce dai 1.100 ai 1.400 euro netti al mese lavorando 5 giorni alla settimana. Per 2 anni a tempo determinato, trasformabile alla scadenza in un’assunzione a tempo indeterminato.

Lettura consigliata

Non solo macchinista, ecco i ruoli in Ferrovie dello Stato accessibili ai diplomati di tutte le età