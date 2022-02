La panificazione è un’arte nobile, una di quelle branche della cucina che richiede attenzione, precisione e soprattutto pazienza. Infatti chi si diverte a mettere spesso le mani in pasta sa che per un buon risultato occorre attendere il giusto tempo. Per fortuna oggi sveliamo una ricetta semplice e veloce senza lievitazione o lunghi tempi d’attesa.

Sarà inoltre rapidissima anche la cottura dal momento che cuoce in un lampo questo impasto che richiama una tipica ricetta regionale.

Ingredienti e preparazione

La ricetta che proponiamo fa l’occhiolino alla classica piadina romagnola che, tradizionalmente, prevede lo strutto nell’impasto. Noi elimineremo questo grasso animale sostituendolo con dell’olio d’oliva.

Per le nostre “piadine non piadine” abbiamo bisogno di:

600 g farina 00;

300 ml acqua;

8 g sale;

80 ml olio;

Cominciamo la preparazione mettendo la farina all’interno di un contenitore abbastanza capiente per poter lavorare. Prima di aggiungere l’acqua assicuriamoci che questa non sia fredda di frigo, meglio se tiepida. Versiamo l’acqua nella farina poco per volta dando tempo di assorbire e successivamente aggiungeremo l’olio e impastiamo. Per chi possiede una planetaria il procedimento può essere agevolmente svolto all’interno della stessa.

Cuoce in un lampo questo impasto senza lievitazione ottimo con formaggi, affettati e verdure

Quando avremo ottenuto un composto liscio ed omogeneo lasciamolo stabilizzare qualche minuto in frigo. Successivamente prendiamo l’impasto e dividiamolo in 8 palline di pari peso che poi stenderemo con un matterello. Siamo pronti per andare in cottura in padella e cuocere appena qualche minuto per lato. La piadina è un’alternativa al pane veloce e semplice da farcire con quello che preferiamo. La classica farcitura è con prosciutto, rucola e stracchino ma di seguito sveleremo un metodo alternativo per presentarle.

Come sbalordire gli ospiti con una semplice piadina

Che sia per una cena gustosa, una merenda per i nostri figli o per un pranzo da consumare al volo ecco come utilizzare le piadine. Per non presentarle al solito modo, una volta pronte le piadine tagliamole a metà e ripieghiamo leggermente il lembo esterno (quello tondeggiante verso l’interno. A questo punto possiamo mettere delle verdure al forno insieme a dello stracchino o del prosciutto cotto o della mozzarella e arrotolare le due metà. A questo punto avremo ottenuto due coni dei quali ripiegheremo i lati verso l’interno per ottenere dei triangoli farciti. Diamo un’ulteriore piastrata su una griglia per ottenere dei gustosi tramezzini di piadina.

Lettura consigliata

Molti cucinano le patate fritte in olio oppure arrosto ma pochi conoscono questa torta salata facilissima