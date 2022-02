Sono 120 le opportunità lavorative rivolte a candidati con terza media, per le quali è possibile inviare domanda fino al 30 aprile 2022. Tra i vantaggi, uno stipendio mensile che può arrivare fino a 1.800 euro e pochissimi requisiti necessari. Il tutto per un totale di 30 ore settimanali con un rimborso spese per eventuali trasferte.

È EURES Milano, la rete di Centri per l’impiego dell’Unione Europea, a rendere nota l’offerta di lavoro. È possibile candidarsi sin da subito per via telematica, inviando curriculum vitae e lettera di presentazione all’indirizzo email del referente. Vediamo di cosa si tratta, cosa è richiesto al candidato e come partecipare.

Basta la terza media per questi annunci di lavoro fino a 1.800 euro mensili senza alcuna esperienza

L’azienda alla ricerca di nuovo personale è L’Equipe. Specializzata nel settore animazione, fornisce stagionalmente a hotel, villaggi e residence animatori turistici per l’accoglienza e l’intrattenimento della clientela. Alloggio incluso con trasferte coperte, se nel territorio, per esperienze lavorative presso strutture ricettive collocate a ridosso della zona Alto Adriatico.

Per candidarsi ed avere buone possibilità di assunzione, ai candidati è richiesto il possesso di alcuni requisiti. Ossia, un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, licenza media, disponibilità per un periodo continuativo fra i 2 e i 5 mesi. Seguono ottime doti comunicative e relazionali, la capacità di saper intrattenere ed interagire con i bambini, dinamicità e passione.

Diamo un occhio alle condizioni contrattuali

Le condizioni dell’offerta indicano che il tipo di contratto previsto è a tempo determinato con possibilità di rinnovo. Il candidato scelto lavorerà 30 ore alla settimana con un compenso mensile che va dai 400 ai 1.800 euro. È preferibile, ma non strettamente necessario, che quest’ultimo abbia una conoscenza della lingua inglese di livello B1. Inoltre, non è fatta richiesta esplicita di esperienza pregressa nel ruolo.

A chi inviare domanda

Come visto, basta la terza media per questi annunci. Per candidarsi ed avere la possibilità di entrare a far parte del team L’Equipe è possibile contattare il referente, Alberto Masi, via email. Gli indirizzi di posta elettronica indicati sono risorseumane@pslequipe.com e eures@afolmet.it. Il primo per l’invio del curriculum vitae corredato di foto e lettera di presentazione, il secondo per copia conoscenza.

