È ciò che offre Blackwave GmbH, azienda produttrice di componenti complessi in fibra di carbonio. Tempo fino al 31 dicembre 2022 per accedere alle offerte di lavoro per la sede di Taufkirchen, Comune tedesco vicino Monaco di Baviera.

Il fine dell’azienda è quello di creare un team giovane, capace di dare vita a nuove idee e progetti innovativi. Tra i vantaggi ci sono sicuramente il tipo di contratto ed il salario promesso. Ossia, a tempo indeterminato e pieno con possibilità di smart working. Per quanto riguarda lo stipendio, l’ammontare lordo annuale va dai 47.000 ai 60.000 euro. Sono, dunque, offerti fino a 5.000 euro al mese per lavorare in Germania.

Il quadro sull’azienda

La Blackwave GmbH è specializzata nella produzione di pezzi in fibra di carbonio. Gli stessi vengono, poi, utilizzati nel campo automobilistico, nella tecnologia medica e nei settori aerospaziali. È proprio per questi ultimi che l’azienda è alla ricerca di 3 candidati giovani. I fortunati avranno la possibilità di partecipare alla progettazione di soluzioni innovative da adottare su componenti spaziali. L’attitudine al lavorare in team è un requisito fondamentale, preso attentamente in considerazione dalla Blackwave.

Dunque, cosa serve per entrare a far parte del team di giovani menti brillanti? Oltre al sapersi coordinare con i colleghi e con l’intero team, sono necessarie specifiche qualifiche. Trattandosi di componenti finalizzati all’utilizzo nello spazio, è richiesta la laurea in Ingegneria aerospaziale o simili. Inoltre, è necessario avere un’ottima conoscenza della lingua inglese, precisamente di livello C1.

5.000 euro al mese per lavorare in Germania a chi ha queste determinate qualifiche

Un’opportunità di carriera imperdibile per coloro che possiedono i requisiti elencati. Candidarsi è piuttosto semplice e lo si può fare interamente per via telematica. Per prima cosa, è necessario registrarsi presso la piattaforma di EURES TMS, il programma di mobilità cofinanziato dalla Commissione Europea. Scopo di quest’ultimo è quello di offrire impiego ai cittadini maggiorenni dell’Unione Europea, residenti in uno degli Stati membri. Anche i cittadini di Islanda e Norvegia possono parteciparvi.

Completata la registrazione nella sua interezza ed inserito il Curriculum vitae in lingua inglese, siamo pronti per candidarci. Per farlo, inviamo email al referente del programma EURES Maria Megna. L’indirizzo è maria_megna@regione.lombardia.it.

