650 nuove assunzioni a tempo pieno e indeterminato per giovani e meno giovani in questo importantissimo nuovo concorso pubblico

Giugno 2022 si sta rivelando un mese estremamente interessante per quanto riguarda il mondo del lavoro. Le aziende pubbliche e private stanno lanciando importanti campagne di reclutamento su tutto il territorio nazionale. E la stessa Università, da molto tempo “ferma” sul versante assunzioni, sta per integrare gli organici con 2.600 nuove figure professionali. L’ultima opportunità in tal senso arriva dalla Campania e più precisamente dall’ASIA Napoli che ha recentemente annunciato 650 nuove assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Vediamo di cosa si tratta, i requisiti richiesti e le modalità di candidatura e selezione.

ASIA assume giovani e meno giovani per rafforzare l’organico

ASIA Napoli è un’importante realtà aziendale che si occupa di servizi ambientali in collaborazione con l’amministrazione comunale partenopea. Un’azienda che ha deciso di rafforzare la propria forza lavoro lanciando una campagna di reclutamento che aggiungerà in organico 650 nuovi addetti nel prossimo triennio.

Il tutto tramite un bando di concorso pubblico che verrà pubblicato ufficialmente entro la fine del mese. Secondo le dichiarazioni dei vertici aziendali ci saranno due canali distinti di assunzione. Circa 200 posti saranno riservati ai giovani maggiorenni che non hanno ancora superato i 29 anni di età.

Per loro è previsto un contratto di apprendistato in fase iniziale con l’obiettivo di trasformazione in accordo a tempo indeterminato.

Altri 200 posti, invece, saranno assegnati senza limite d’età. I rimanenti spetteranno ad addetti CUB in fase di ricollocazione.

650 assunzioni a tempo pieno e indeterminato per giovani e meno giovani in questo importantissimo nuovo concorso pubblico

L’obiettivo dichiarato dell’azienda è quello di rinforzare l’organico e contemporaneamente ridurre l’età media degli addetti. Per questo motivo è stato scelto di aprire un canale preferenziale per i giovani e per chi è in cerca di prima occupazione.

In attesa della pubblicazione ufficiale del bando iniziano a emergere le prime indiscrezioni sulle modalità di selezione. La prova d’esame sarà scritta e prevederà la risposta a quesiti a risposta multipla. Nelle fasi precedenti alla prova vera e propria ASIA potrebbe mettere a disposizione una banca dati di test con cui allenarsi.

Per quanto riguarda i requisiti dovrebbe essere sufficiente la licenza media come titolo di studio. Se siamo interessati alle offerte di ASIA il consiglio è quello di collegarsi alla sezione Bandi di Concorso del sito ufficiale. Nei prossimi giorni verranno pubblicate qui tutte le informazioni necessarie per presentare la candidatura a una delle posizioni aperte.

