Come il resto del corpo anche il cervello cambia e si modifica con l’avanzare dell’età. Dunque, rallentamenti e dimenticanze sono più comuni con il passare degli anni.

Quando, invece, sono frequenti le difficoltà nel ricordare informazioni recenti, è possibile trovarsi davanti ad insufficienze gravi delle cellule cerebrali.

Allenare sistematicamente la nostra mente durante la quotidianità può sicuramente essere d’aiuto per allontanare il pericolo e il rischio di Alzheimer o di altre patologie legate al malfunzionamento del cervello.

Non a caso, avevamo già detto che bastano 5 semplicissime strategie per allenare la memoria a 60-70 anni e scongiurare malattie pericolose.

Ovviamente, prima di scoprire le altre 6 semplicissime tecniche che tutti dovrebbero conoscere per prevenire l’Alzheimer e migliorare le prestazioni del cervello, è doverosa una precisazione.

La Redazione non intende sostituirsi al personale medico. Per conoscere tutte le informazioni e le strategie migliori è sempre opportuno recarsi sempre dal proprio medico curante.

6 semplicissime tecniche che tutti dovrebbero conoscere per prevenire l’Alzheimer e migliorare le prestazioni del cervello

Per aumentare il livello delle performance del nostro cervello, esistono una serie di piccole regole d’oro che andrebbero seguite con costanza. Sono regole semplici e veloci.

La lista dei 6 consigli utili e pratici è stata stilata dagli specialisti in Geriatra e Gerontologia dell’IRCCS San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia.

Secondo i medici non bisogna mai sottovalutare l’importanza della prevenzione. Difatti, è meglio cominciare sin da subito ad adottare queste 6 strategie e non aspettare l’avanzare dell’età.

Per tenere in attività il cervello più a lungo, gli esperti consigliano, innanzitutto, di far lavorare il corpo.

Tutti sanno, infatti, che una buona dose di attività fisica ossigena il sangue e aiuta il cervello.

Da ridurre al minino l’assunzione di alcool e da eliminare il fumo. Queste 2 abitudini, nel corso del tempo, possono provocare seri problemi al nostro organismo.

Poi, è fondamentale mantenere sotto controllo il peso, la pressione, i livelli di colesterolo e la glicemia.

La salute del cervello è legata fortemente anche alla nostra alimentazione. La regola è assumere meno cibi grassi e più antiossidanti come frutta e verdura di stagione.

La quinta tecnica consigliata è quella di leggere un libro, una rivista o un quotidiano.

Infine, per prevenire l’Alzheimer e migliorare le prestazioni del cervello serve mantenere attiva la sfera sociale. Socializzare, conversare e confrontarsi con gli altri comporta un minore rischio di demenza.

