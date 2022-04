È arrivata la primavera e con la bella stagione a risvegliarsi non sono soltanto piante e fiori, ma anche animali ed insetti fastidiosi. Le giornate più calde portano le formiche ad uscire dai loro rifugi, riprendendo le loro attività dopo l’inverno. Molti di noi ogni anno vivono il problema dell’invasione delle formiche che, se entrano in casa, possono essere difficili da cacciare. Soprattutto se abbiamo animali o bambini, preferiamo non ricorrere ad insetticidi ed altri prodotti chimici. Fortunatamente, la natura viene in nostro aiuto offrendoci l’opportunità di cacciare le formiche con pochi ingredienti.

Come ridurre i rischi

È fondamentale prestare attenzione a poche e semplici accortezze. Ad esempio, non lasciamo in giro residui di cibo e briciole sul pavimento. Cerchiamo di riparare eventuali crepe e fessure nei muri dai quali potrebbero passare le formiche, ma anche altri insetti. Infine, anche la spazzatura, e specialmente l’umido, possono attirare le formiche, dunque cerchiamo di non accumularla e gettarla via spesso. Dopo aver preso tutte le precauzioni necessarie, vediamo come rimediare alla presenza delle formiche in casa, giardino e sulle piante.

6 prodotti naturali diversi dal bicarbonato per eliminare le formiche a costo zero e che le allontanerebbero definitivamente da casa, giardino e piante

Le formiche sono molto sensibili agli odori di alcune spezie ed oli essenziali. Per questo motivo, consigliamo di utilizzare un mix di cannella e maggiorana per tenerle lontane in modo efficace. Possiamo usare questo metodo se notiamo che le formiche stanno cercando di entrare in casa. Uniamo un cucchiaio di cannella in polvere ed uno di maggiorana, mescoliamo il tutto e trasferiamo il mix di spezie in un piccolo recipiente. Teniamolo in prossimità di porte e finestre, poiché sono i luoghi di più facile accesso per le formiche. Se non abbiamo la cannella in polvere, rompiamone grossolanamente due stecche: otterremo lo stesso risultato.

Bucce di agrumi

Possiamo creare un mix di bucce di limone e arancia per allontanare le formiche. Gli agrumi possiedono sostanze in grado di disorientare le formiche che, in questo modo, non si avvicineranno. Tagliamo le bucce in pezzetti piccoli e posizioniamoli nei punti critici del giardino o in prossimità dei formicai.

Cenere di legna

Un ottimo repellente naturale contro le formiche è la cenere. Siccome le formiche scavano buche nel terreno che possono danneggiare le radici delle piante, cercare di cacciarle è fondamentale. Questo prodotto davvero sorprendente è capace di aumentare il pH del terreno ed è ammesso in agricoltura biologica. Per non vedere più tornare le formiche, basterà metterne una manciata attorno alle piante assediate.

Peperoncino e caffè

Tra i 6 prodotti naturali diversi dal bicarbonato utili contro le formiche ci sono anche peperoncino e caffè. Questi due prodotti possiedono un odore molto intenso che disturba le formiche a tal punto da non farle avvicinare. Uniamo la polvere o i fondi di caffè ad una quantità modesta di peperoncino. Creiamo un mix tra questi due ingredienti e mettiamolo in un recipiente nelle zone esterne della casa, come balconi e terrazzi, oppure nell’orto. In poco tempo, vedremo i risultati.

