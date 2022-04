Oggi più che mai sono tante le famiglie molto attente al risparmio, soprattutto in fatto di spesa. Con gli ultimi rincari delle bollette, non basta solo trovare un modo per consumare meno. Abbiamo già parlato di come ridurre i consumi dell’energia elettrica in un precedente articolo. Oggi invece ci occuperemo di un problema molto comune a tante famiglie, numerose e non. Come mangiare in modo sano e nelle giuste quantità senza spendere un patrimonio.

Tante sono le persone che, quando hanno bisogno di risparmiare sulla spesa, preferiscono i discount. L’opinione comune è che i prodotti di marca siano sempre molto più costosi di quelli no brand. Questo in parte può rivelarsi vero, ma non tutti conoscono un importantissimo segreto.

Non tutti sanno che comprando questi prodotti economici si possono fare dei veri affari al supermercato

Quando andiamo a fare la spesa al supermercato difficilmente abbiamo il tempo di soffermarci a leggere le etichette. Controlliamo le offerte in volantino, scegliamo i prodotti più convenienti e andiamo alla cassa.

Ma se solo controllassimo l’etichetta

Leggere la lista degli ingredienti non è solo fondamentale per la nostra salute e sarebbe, quindi, il caso di farlo sempre. Se controllassimo anche la descrizione del prodotto e la sua provenienza, potremmo rimanere stupiti. Tanti prodotti delle catene, come ad esempio Conad, Coop, Esselunga o Eurospin, venduti sotto il loro marchio, potrebbero rivelarsi un affare. Perché non solo sono più convenienti considerando il rapporto qualità prezzo. Ma, in realtà, diversi prodotti in questione vengono prodotti dai brand più famosi.

Un esempio sono alcuni surgelati di Coop e Conad, prodotti proprio dal grande marchio Orogel. Ma anche l’acqua Blues di Eurospin, che proviene dalla stessa fonte dell’acqua Sant’Anna. Alcuni tipi di riso della Coop sono prodotti direttamente dalla Riso Scotti. Ma anche conserve varie, come i pelati, fino addirittura all’olio d’oliva. Insomma, diverse sono le aziende italiane che producono per queste catene di supermercati. Comprando prodotti che pensiamo di sottomarca potremmo ritrovarci con prodotti più che conosciuti.

Non lasciamoci influenzare dal pregiudizio e verifichiamo sempre la provenienza dei prodotti che acquistiamo. Sono tante le catene di supermercati che vendono sotto il loro marchio alimenti prodotti da brand prestigiosi. Quelle citate in precedenza sono solo alcune delle catene interessate. La prossima volta che facciamo la spesa dedichiamo un po’ di tempo allo studio dell’etichetta, non ce ne pentiremo.

Quindi, non tutti sanno che comprando questi prodotti economici possiamo risparmiare davvero tanto sulla spesa. Sono tanti i prodotti, soprattutto quelli senza marchio delle catene più famose, che potrebbero essere fabbricati da grandi marche. Controlliamo sempre l’etichetta e, in questo modo, potremo fare la spesa in modo intelligente. La convenienza non significa rinunciare per forza alla qualità.

