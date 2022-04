Come ben sappiamo, quando si prepara la pasta è molto importante far bollire l’acqua in cui la si deve cuocere. Non è raro che quest’ultima trabocchi dalla pentola, sporcando il piano di cottura.

Per ridurre le possibilità che ciò succeda, bisogna regolare bene la fiamma, che non deve mai essere troppo alta. Inoltre, è importante sapere che basta quest’utensile che tutti hanno in cucina per evitare che l’acqua strabordi dalla pentola quando bolle.

La soluzione è un semplice cucchiaio di legno

Il cucchiaio di legno che spesso si usa per girare la pasta torna utile ad evitare che l’acqua fuoriesca dalla pentola. Dopo essersi accertati che sia asciutto, bisogna semplicemente poggiarlo orizzontalmente sulla pentola. Ecco, dunque, che l’acqua non straborderà più quando si cuoce la pasta.

Attenzione, però, a non far riscaldare troppo il cucchiaio. Se ciò dovesse avvenire, l’acqua fuoriuscirebbe comunque dalla pentola. Si consiglia di non usare un solo cucchiaio di legno, ma di alternarne almeno un paio anche perché, con il tempo, potrebbe deformarsi a causa del vapore e dell’umidità.

Perché basta quest’utensile che tutti hanno in cucina per evitare che l’acqua fuoriesca dalla pentola?

Ci sono due motivazioni per cui ciò avviene. La prima è che il cucchiaio di legno è un oggetto idrorepellente. Inoltre, anche la sua temperatura gioca un ruolo importante.

Quando le bolle entrano in contatto con un oggetto con una temperatura minore di 100 °C, come il cucchiaio in legno, le bolle si rompono e la schiuma si ritrae. Ecco perché, come avevamo accennato, il mestolo non deve mai riscaldarsi eccessivamente. Prestando questa semplice accortezza, si risolverà facilmente questo problema molto comune in cucina usando un utensile che tutti quanti hanno in casa.

Lettura consigliata

Invece di usare l’aceto come diserbante, è ora di provare questo rimedio semplice ed economico che tutti possono procurarsi per liberarsi delle erbacce