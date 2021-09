Le appassionate di trucco sono già alla ricerca delle nuove tendenze di stagione. Questo è il periodo dell’anno in cui delineare i futuri trend e in cui sorge la necessità di trovare nuovi straordinari prodotti con cui realizzarli. Fortunatamente, il mondo del make up ha già partorito le sue novità per le prossime stagioni fredde.

Quindi, ecco 6 incredibili novità nel make up che spopoleranno nell’autunno inverno 2021 e da avere subito nelle propria beauty bag. Tra palette, rossetti e prodotti in polvere la scelta è davvero tantissima.

Quali sono i nuovi prodotti make up del 2021-2022 e come cambia il trucco

La prima novità non può non riguardare uno dei prodotti best seller del make up. Stiamo parlando della pallette occhi, utilissima per dar vita a smokey eyes pazzeschi.

Per l’autunno- inverno c’è un ritorno alle colorazioni calde e vintage, a quelle che esaltano femminilità e raffinatezza. Il rosa, declinato in tutte le sue mille sfumature, scalda lo sguardo con veramente tanta naturalezza.

Bisognerà comprare palette contenenti colorazioni come il borgogna, il rosa antico o il viola. Chiaramente, non potrà mancare qualche marroncino e almeno un colore gold.

La giusta importanza alla base

La seconda tendenza è un fondotinta minerale dal finish gold, perfettamente in linea con la tendenza occhi di quest’anno. Il consiglio è di scegliere sempre prodotti che hanno al loro interno almeno un minimo di protezione solare. Per individuarli basta leggere la sigla “SPF” accanto a un numero proprio sulla confezione.

Riguardo alla scelta delle texture è possibile optare per fondotinta minerali in polvere libera o compatta o in crema, in base alle esigenze della pelle. Ecco qualche consiglio su come realizzare una base viso perfetta e duratura fino a 24 ore con pochi prodotti.

Immancabile, poi, un ombretto color rosa rame in glitter, da usare per far brillare ogni make up degli occhi, ma anche come illuminante. In questo caso, meglio acquistarlo in cialda singola per avere molto più prodotto visto che sarà un must da usare quasi ogni giorno.

Una novità a cui è difficile resistere sono anche i prodotti preferiti in versione “mini size”. Questo sono molto comodi da portare con sé, specie quando si tratta di rossetti.

E, in ultimo, un blush in crema e i rossetti semi-opachi. Il primo va solo picchiettato sulle guance con delicatezza ed è possibile usarlo anche nella piega dell’occhio. I rossetti semi-opachi sono a metà tra i matte e i cremosi e sono perfetti perché non seccano le labbra, ma sono pure assai resistenti.