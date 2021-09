La pasta choux è sicuramente una delle preparazioni più utilizzate e impegnative della pasticceria. L’impasto è comune tanto ai bignè, quanto agli eclair, piccoli dolcetti dalla forma più allungata e solitamente ricoperti di glassa.

Gli eclair non sono bignè, ma ne ricordano il gusto ed è facilissimo prepararli con 6 regole d’oro che ogni appassionato di pasticceria dovrebbe conoscere. Sul nome “eclair”, letteralmente “lampo” o “fulmine” esistono tutta una serie d’ipotesi.

Le curiosità sull’origine del nome

Qualcuno crede che il nome derivi dalla forma a fulmine del dolce, altri perché è possibile mangiare il dolce in un lampo. Qualcun altro sosterrebbe che l’eclair è un dolce lungo nella forma, ma corto nella cottura (all’incirca 20 minuti). Un’ultima ipotesi collegherebbe il nome alla brillantezza della glassa di copertura, che ricorda vagamente quella di un fulmine.

Insomma, curiosità a parte, ecco 6 regole d’oro per preparare queste dolce. Ed ecco anche come non avere mai più bignè sgonfi e molli grazie a questi consigli salva ricetta.

Sembra scontato, ma la prima regola fondamentale che vale tanto per i bignè che per l’eclair è non aprire il forno durante la cottura. A patto di non voler ottenere eclair piatti come frisbee, non bisogna mai aprire il forno durante la cottura. Per questo motivo, meglio inserire una sola teglia nel ripiano centrale del forno, in modo da avere una cottura uniforme.

Bisogna tirarli fuori dal forno solo quando hanno un bel colore marroncino e mai quando sono pallidi. In quest’ultimo caso l’eclair collasserebbe.

L’eclair, poi, deve essere alto e gonfio per consentire una buona farcitura e una successiva glassatura. Se è basso, ha cotto probabilmente poco o è crudo al centro. Anche farli raffreddare su una griglia dopo la cottura aiuta a non farli appiattire per l’umidità.

Le ultime 3 regole per l’eclair perfetto

Un eclair va farcito poco tempo prima di essere servito. Farcirlo il giorno prima ammorbidirebbe troppo il dolce, che finirebbe per perdere il contrasto tra la crosta esterna e la morbidezza dell’interno.

L’eclair è liscio e abbastanza levigato e non sono ammesse crepe importanti sul dolce. Per ottenere la forma perfetta suggeriamo di creare piccoli cordini di 10 centimetri con una tasca da pasticciere senza beccuccio. Tagliare con la forbice da cucina ‘impasto dopo averlo spremuto, per non creare fastidiose “codine”.

La glassa deve ricoprire solo la superficie superiore perché i due colori restino ben visibili.