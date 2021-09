La settimana che inizia oggi si apre all’insegna di molti dubbi e perplessità, in campo economico e finanziario.

La crisi dei microchip come impatterà sulle future forniture di certi prodotti?

Continuerà la crisi sul lato dell’offerta complessiva di materiali e prodotti intermedi, con possibili ripercussioni sulla dinamica dell’inflazione?

Come impatteranno i risultati delle elezioni tedesche sul quadro geopolitico?

E i mercati invertiranno definitivamente il trend o continueranno verso i target ribassisti?

In questo articolo ci concentriamo sull’ultimo quesito.

Per rispondere, utilizzeremo una tecnica particolare su S&P 500, indice statunitense in grado di condizionare non poco le dinamiche di tutti i principali listini azionari.

Come capire se ci sarà inversione su S&P 500

Come noto, molti indici ed asset hanno dei futures, cui fanno da sottostanti.

Ed alcuni di questi futures hanno talora degli orari differenziati, rispetto agli asset cui sono correlati.

È il caso, ad esempio, dello S&P 500, il cui future è disponibile anche in orari, in cui le quotazioni del sottostante sono chiuse.

Avvalendoci di tale differenza temporale, possiamo quindi avvalerci delle quotazioni del future, già disponibili, che spesso anticipano quello che farà l’indice nel prosieguo della giornata.

Partiamo quindi, nella nostra analisi, dal seguente grafico del future sullo S&P 500, a barre daily, disponibile nel momento in cui sto scrivendo, in mattinata.

Analisi del future su S&P 500

Il grafico qui sopra evidenzia diversi elementi.

La retta verticale nera, sulla destra, separa il secondo sottociclo, compreso nel ciclo di medio termine, dal terzo.

Ma è un elemento che possiamo tralasciare, non essendo al momento essenziale nella nostra analisi.

Invece è rilevante il canale ribassista in rosso, che contiene le quotazioni.

In base alle quotazioni, nel momento in cui scrivo, sarebbe stato rotto al rialzo il massimo della precedente barra settimanale. Tuttavia, dobbiamo notare che le quotazioni si stanno avvicinando al bordo superiore del canale ribassista, che abbiamo tracciato usando il metodo Magic Box.

Per poter parlare di inversione è quindi necessario che i prezzi in chiusura superino tale riferimento, e quindi si avvierebbero verso il successivo ostacolo, rappresentato dalla retta orizzontale rossa, relativa ad una resistenza statica.

Al momento tale segnale ancora non si è verificato, come possiamo notare.

Conclusioni

A proposito di “Come capire se ci sarà inversione su S&P 500”, usando le anticipazioni offerte dal future, possiamo dire che, nel momento in cui scriviamo, le quotazioni si trovano ancora entro un canale ribassista, delineato con il metodo Magic Box.

Una confermata rottura del bordo superiore comporterebbe probabile inversione. Invece una nuova inversione al ribasso, senza neppure riuscire a toccare la retta discendente di resistenza, o il raggiungimento di questa o anche una eventuale sua rottura estemporanea, ma seguita da un nuovo rientro nel canale, comporterebbero la conferma del trend ribassista ancora in atto.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“