6 errori che stanno rovinando i capelli di tantissime donne e che in pochi conoscono

Curare i capelli è sicuramente molto importante se li si vuole avere lisci come seta. Purtroppo non sempre tutto ciò che si fa a questo scopo è corretto. Spesso si incombe in degli errori involontari e gravissimi.

Se reiterati possono infatti portare i capelli a sfibrarsi e a perdere luminosità. In particolare ci sono 6 errori che stanno rovinando quelli di tante persone. Individuiamoli e capiamo come porvi immediatamente rimedio.

Usare acqua troppo calda o ricca di calcare e cloro per lavare i capelli

Uno degli errori più comuni è usare acqua troppo calda per lavare i capelli. Così facendo si rischia di danneggiare la propria chioma.

Meglio che l’acqua sia tiepida durante la maggior parte del lavaggio. Al termine del risciacquo bisogna invece usare un getto di acqua fredda. In questo modo i capelli risulteranno maggiormente idratati e tenderanno a non incresparsi e inoltre assorbiranno meglio eventuali oli nutrienti e balsami. Questi ultimi sono molto utili per svegliarsi sempre con una chioma liscia e setosa.

Anche la qualità dell’acqua corrente che si usa è molto importante se non si vogliono rovinare i capelli. Non deve infatti essere troppo ricca di calcare o di cloro. Se si sospetta ciò e non si ha modo di rimediare, è possibile utilizzare della semplice acqua minerale per fare l’ultimo risciacquo. In questo modo si avrà una chioma morbida e luminosa come non mai.

Strofinarli con l’asciugamano

Nel tentativo di farli asciugare più in fretta, molte persone commettono l’errore di strofinare i capelli con l’asciugamani dopo averli lavati.

Così facendo si rischia però di farli increspare. Ecco perché è molto importante evitare questo errore. Bisogna invece limitarsi a tamponarli con delicatezza. Avvolgerli poi in un asciugamano in microfibra e lasciarli in posa per circa 5 minuti. Infine applicare uno spray termoprotettore e asciugarli usando il phon.

Lavarli tutti i giorni

Ecco un altro errore che in molti non reputano essere tale. Lavare i capelli tutti i giorni non solo è inutile ma rischia anche di danneggiarli. Meglio lavarli a giorni alterni e massimo tre volte a settimana, se proprio lo si vuole fare con una certa frequenza.

Fare un’alimentazione scorretta

Seguire un regime alimentare bilanciato e vario è molto importante per avere capelli idratati e luminosi. Alcuni nutrienti sono molto utili a questo fine.

Tra questi ci sono le proteine. I capelli sono infatti composti da cheratina. È quindi essenziale assumerne la giusta quantità mangiando carne bianca e rossa, pesce, legumi e frutta secca.

Anche gli acidi grassi Omega 3 giocano un ruolo fondamentale per avere capelli perfetti. Si trovano principalmente nel pesce e nella frutta secca. Altri nutrienti importanti per i capelli sono alcune vitamine e cioè la B2, B5, B12, la A, la C e la H. La carenza di un’altra fondamentale vitamina potrebbe addirittura causare la caduta dei capelli.

Tra i sali minerali è invece molto importante il magnesio, contenuto in buone quantità anche nel cioccolato fondente.

Legarli troppo spesso

Quando non trovano tempo per lavarli molte donne legano fin troppo spesso i propri capelli. Questo comportamento può però danneggiarli. Se proprio non si ha tempo di lavarli, meglio lasciarli sciolti e mascherare il grasso con un po’ di talco per bambini.

Ecco l’ultimo dei 6 errori che stanno rovinando le chiome di molte donne

Un altro errore molto frequente è scegliere il pettine sbagliato. Quest’ultimo deve essere a denti larghi e arrotondati nonché preferibilmente in legno. In questo modo i capelli non si elettrizzeranno come spesso succede e non si dovrà ricorrere necessariamente alla piastra.