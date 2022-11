La carenza di una fondamentale vitamina sarebbe tra le cause della caduta dei capelli

Sono molti gli uomini, ma anche le donne, che devono fare i conti con la calvizie. La caduta dei capelli può essere dovuta semplicemente all’età, a fattori genetici ereditari, a problemi della pelle o malattie. Ma anche la mancanza di alcuni nutrimenti fondamentali potrebbe peggiorare o accelerare la caduta dei capelli. In particolare, c’è una certa vitamina la cui carenza sarebbe associata a una precoce e abbondante perdita di capelli. Vediamo di che cosa si tratta.

La carenza di vitamina D potrebbe causare perdita di capelli

La vitamina di cui stiamo parlando è la famosa vitamina D. La vitamina D viene prodotta dalla nostra pelle quando la esponiamo al sole. Ma è anche contenuta in alcuni cibi, soprattutto il pesce, il grasso animale e alcune specie di funghi. La carenza di vitamina D può avere molti sintomi. Tra i più comuni ci sono problemi ai muscoli e alle articolazioni, dolori alle ossa, stanchezza costante, mal di testa, difficoltà a concentrarsi e, appunto, la perdita di peli e capelli. Ma come rimediare?

La carenza di una fondamentale vitamina potrebbe causare la perdita di capelli

Il modo più semplice per aumentare il nostro apporto di vitamina D è semplicemente quello di esporre la pelle al sole per qualche minuto ogni giorno. Attenzione però: non dimentichiamo di utilizzare la crema solare, che protegge la pelle dai raggi UV senza inibire la sintesi della vitamina D. Durante la stagione invernale, quando la nostra pelle è per la maggior parte coperta, e le ore di luce sono minori, può essere utile per molti consumare dei prodotti fortificati con vitamina D. Possiamo trovare ad esempio latti vegetali, cereali o succhi di frutta.

Non assumiamo integratori se non sotto consiglio del medico

La vitamina D non è la sola ad essere importante per la salute dei capelli (fondamentali anche il ferro, lo zinco, la vitamina C e le vitamine del gruppo B). Ma se temiamo la carenza di una fondamentale vitamina per la salute dei capelli, potremmo essere tentati di assumerla sotto forma di integratori. Ma facciamo attenzione, perché se assumiamo troppa vitamina D tramite integratori potremmo andare incontro al problema opposto: l’ipervitaminosi. L’ipervitaminosi può essere molto pericolosa in quanto causa un’intossicazione da vitamina D, che si può manifestare con nausea, problemi intestinali e diarrea e produzione eccessiva di urine. Meglio quindi seguire sempre le direttive di un medico se abbiamo il sospetto di avere una carenza di vitamina D.