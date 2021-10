I nuovi trend di stagione uniscono perfettamente bellezza e comodità anche in fatto di accessori. Le borse pensate dagli stilisti esperti per il 2021, in particolar modo, sono abbastanza ampie e tutte incredibilmente cool per ogni diversa occasione. Tra tessuti caldi e forme particolarissime, quello delle borse è un vero universo in cui bisogna imparare a orientarsi.

Ecco, quindi, una selezione di 6 eccezionali borse alla moda per l’autunno inverno 2021 a cui è impossibile dire no fin da subito. Questi nuovi modelli hanno già conquistato un gran numero di donne. Spopoleranno in entrambe le stagioni fredde a cavallo tra questo e il prossimo anno.

Il modello a mezzaluna, quello origami e quello effetto teddy

Il primo accessorio pratico e alla moda è la borsa a mezzaluna. Essa ricorda vagamente questo modello che si riconferma l’incredibile protagonista dei prossimi mesi, ma con una differenza.

La forma è meno allungata e ricorda proprio una mezza luna per la piegatura al centro della borsa. È comunque possibile scegliere tra tessuti come la pelle, l’effetto piumino e quelle con impunture con logo o chiusura in metallo.

Il secondo modello è la borsa che ricorda la tipica forma degli origami. Questa borsa possiede come delle nervature che partano dall’alto verso il basso, molto simili appunto a degli origami. Le tipiche arricciature sono anche il dettaglio chic di molti zainetti.

Ed è impossibile non menzionare la borsa effetto teddy, soffice e dalle forme più insolite. Con il manico a spalla e in versione shopper o mini, questa borsa è l’accessorio dell’inverno per tutti!

Le altre delle 6 eccezionali borse alla moda per l’autunno inverno 2021 a cui è impossibile dire no

Sicuramente in ogni armadio della nonna c’è un modello di questa borsa trendy del momento che molte potrebbero evitare di acquistare. Questa chiusura retrò è un dettaglio davvero chic che rispolvera tutto il fascino del vintage. I modelli più particolari hanno catene, sono bicolore o presentano stampe animalier.

È impossibile rinunciare anche alla borsa d’ispirazione country. Si tratta di un modello con interno scamosciato, solitamente di colore nero o cammello. La particolarità è il bordo peloso in contrasto con la borsa scamosciata o nappata.

L’ultimo modello è un must have della moda autunnale: si tratta della borsa color cammello. Con rouches laterali, con doppio manico o a bauletto, vale la pena averne almeno una con cui realizzare fantastici abbinamenti.