Ora che è arrivato il freddo dovremo, per forza di cose, tornare a vestirci in modo più pesante e senz’latro più abbondante. Talvolta questo può portare a commettere dei banali errori nella scelta degli abiti o degli abbinamenti che potrebbero appesantire il look e non valorizzarci. Infatti, non serve essere delle modelle per vestirsi in modo elegante ed avere una fantastica presenza. A tal proposito ecco 3 semplicissimi trucchetti per vestire con stile e sembrare più magre e gli errori da non commettere.

Come slanciare le gambe

Per fortuna le tendenze del momento vengono in nostro aiuto con il grande ritorno del pantalone e gonne a vita alta. Questi capi danno il grandissimo vantaggio di rendere più snello il fisico rendendo come effetto ottico una gamba più lunga. Inoltre, indossare capi a vita alta farà sembrare anche più alte. Il consiglio è quello di abbinare gonne e pantaloni a vita alta ad top e magliette corti che slanceranno ulteriormente il fisico. Ottima soluzione in inverno, poi, sono gli abbinamenti con giacche o cardigan che coprano i fianchi.

Quali fantasie scegliere

Che siano irregolari, geometriche, animalier, o floreali, non ci sono veri limiti per le fantasie purché non siano troppo estese. Ogni fantasia può dare un tocco di stile al nostro outfit a patto che non se ne sovrappongano troppe. Tuttavia è sempre preferibile scegliere fantasie e stampe che abbiano un andamento verticale.

Sono tornate molto in voga le fantasie a righe, ad esempio, che sono un’ottima risorsa per apparire più snelle. Le righe verticali, infatti, rendono corpo e gambe più slanciati grazie all’effetto ottico.

Scarpe

Le scarpe migliori per allungare le gambe e guadagnare centimetri sono senza dubbio i tacchi. A tal proposito, potremmo sfruttare i segreti dei tappeti rossi della moda internazionale vestendo tacchi e décolleté di tipo “nude”. Specialmente con gambe scoperte, indossare calzature che si confondono con il tono della pelle renderà le gambe slanciate e affusolate.

Se però le scarpe a stiletto per alcune potrebbero essere pesanti da indossare tutti i giorni, una buona alternativa sono le scarpe piatte a punta, o cosiddette flat shoes. Grazie alla forma a punta queste ballerine rendono il piede più fino ma non più piccolo, evitando di ingrossare i polpacci.

Infine, per quanto riguarda la scelta dei colori sarebbe meglio prediligere tinte più scure che, notoriamente, rendono più magri. Se però volessimo ravvivare il nostro look abbandonando per un attimo il nero, un consiglio per apparire più magre è quello di vestire di un unico colore.

