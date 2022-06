È tempo di vacanza o, perlomeno, di organizzare le proprie vacanze estive.

Come ogni anno bisogna scegliere la propria destinazione, se mare o montagna, se Italia o estero, se godersi una città con la sua arte e il suo sano modo di vivere.

Il turismo è una delle parti più importanti del PIL di una nazione, fa girare l’economia, i consumi e le attività di ristorazione e ricevimento.

Non sempre però i turisti si comportano in modo educato e rispettoso verso le cose, l’ambiente e le persone del posto, soprattutto quando sono all’estero. Vediamo alcuni atteggiamenti da evitare quando i turisti siamo noi.

6 cose sbagliate da non fare mai in vacanza e che purtroppo molti turisti fanno

La prima cosa sbagliata da non fare mai in vacanza è distruggere la natura, magari per scattarsi il cosiddetto selfie perfetto. Molti vanno in vacanza solo per scattare la giusta foto da postare su Instagram, a costo di causare un danno irreparabile alla natura.

Nel 2019, ad esempio, il “Walker Canyon” in California dovette chiudere temporaneamente perché alcuni turisti avevano calpestato i classici papaveri arancioni della zona.

In Olanda c’è un’apposita guida da rispettare quando si visitano i campi di tulipani, per proteggerli. E in Canada, una fattoria di girasoli ha persino chiuso i battenti dopo che orde di turisti hanno distrutto i campi.

La seconda cosa da non fare assolutamente è chiedere soldi alla gente del posto. Alcuni turisti, giovani perlopiù, si mettono sul ciglio della strada con cartelli tipo: “Aiutami, ho bisogno di soldi per i biglietti” oppure “Viaggio per il Mondo senza soldi. Per favore supporta il mio viaggio”. Sembra assurdo, ma questa strategia spesso funziona e questo tipo di turisti ottiene dagli abitanti del posto, denaro e cibo. Se però questo modo di fare vacanza lo si applica in paesi poveri come le Filippine, diventa un vero e proprio insulto per gli abitanti del posto.

La terza cosa da non fare è far soffrire gli animali per il proprio godimento.

Cavalcare elefanti, cammelli, immergersi con i delfini o osservare i leoni: per molti turisti, le avventure con gli animali sono il momento clou della loro vacanza. Ma gli animali soffrono. Spesso vengono colpiti con ganci affilati e addomesticati con altri metodi brutali. Gli animali non sono un’attrazione turistica.

Le ultime due cose sbagliate da non fare mai in vacanza

Scattare selfie pericolosi sembra sia diventata una moda molto diffusa, invece è un’abitudine alquanto stolta. Foto dall’apice di un grattacielo, in laghi pericolosi, su pendii altissimi, con animali selvatici.

Si rischia la vita pur di scattare una foto da migliaia di like. Per fare questo, però, molti turisti sono morti. Nel 2020 una coppia australiana è morta in Portogallo; i due sarebbero caduti da un muro alto 39 metri mentre cercavano di scattare una foto.

La quinta cosa sbagliata da non fare mai in vacanza è entrare in déshabillé o quasi completamente svestiti, in alcuni templi sacri.

In Cambogia, ad esempio, molti turisti si sono spogliati nel tempio di Angkor Wat .

Al Cairo l’anno scorso, una coppia danese ha scalato la piramide di Cheope e lì si è spogliata.

In Malesia, una donna britannica ha posato nuda in cima a una montagna che le popolazioni indigene considerano sacra.

Spogliarsi in questi posti e pubblicare foto sui social è irrispettoso nei confronti delle persone per le quali quei luoghi sono sacri, oltre ad essere un reato penale.

Nei luoghi molto popolari come destinazioni di viaggio, i turisti lasciano spazzatura, distruggono l’ambiente naturale, disturbano gli animali selvatici marini o terreni, infastidiscono la gente del posto.

Essere turisti responsabili è possibile

Oltre a 6 cose sbagliate da non fare mai in vacanza, ce ne sono alcune che sarebbe utile fare sempre. Eccole elencate:

risparmiare acqua nelle zone asciutte;

evitare le attività con gli animali;

acquistare prodotti locali;

rispettare la cultura e la privacy delle popolazioni locali;

non vivere la vacanza con il telefonino in mano.

