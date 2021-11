Nell’era della connettività e della tecnologia, salvaguardare la propria privacy potrebbe sembrare impossibile. Infatti, in ogni dove sembra che ci siano occhi indiscreti che ci spiano. E alcuni di questi “occhi” sono proprio sugli strumenti che utilizziamo tutti i giorni per connetterci col Mondo. In primis sul computer.

Le telecamere dei pc hanno generalmente una luce LED che indica quando la telecamera è accesa. Purtroppo, però, alcuni hacker senza scrupoli possono riuscire a intrufolarsi nel nostro computer e ad accendere alla telecamera senza accendere l’indicatore luminoso.

Per essere sicuri che nessuno ci stia spiando, quindi, molti hanno adottato una soluzione poco tecnologica ma efficace: coprire la telecamera del pc. In molti casi questa scelta non crea alcun problema. Attenzione però, perché a seconda del materiale che utilizziamo per coprire la telecamera e del nostro modello di computer, potremmo fare dei danni.

Attenzione a coprire sempre la telecamera del computer perché in questo caso potremmo danneggiare il pc

Coprire la telecamera del computer con del nastro adesivo o con un post-it può sembrare una scelta totalmente innocua. Attenzione però, perché potrebbero insorgere dei problemi tecnici se scegliamo il materiale sbagliato. Soprattutto i computer più moderni sono stati progettati per essere il più compatti ed efficienti possibile. Per questo, una volta chiusi lo schermo è a strettissimo contatto con la tastiera e il touchpad. Se utilizziamo un materiale troppo spesso per coprire la telecamera, potremmo danneggiare il pc quando è chiuso. Quindi, attenzione a coprire sempre la telecamera del computer perché in questo caso potremmo danneggiare il pc.

Non usiamo coperture più spesse di un millimetro

In commercio esistono appositi copri-telecamera di plastica con una finestrella scorrevole. Ma attenzione, perché spesso questi oggetti sono troppo ingombranti, e quando chiudiamo il computer possono danneggiare lo schermo o il touchpad. Alcuni produttori di laptop (tra cui la Apple) consigliano di rimuovere sempre i copri-telecamera prima di chiudere il computer se sono più spessi di un millimetro, proprio per non danneggiare l’hardware. Ma allora che cosa possiamo usare per coprire la telecamera senza danneggiare il computer?

Vanno bene nastri adesivi o sticker se non lasciano residui

Scegliamo un materiale sottile, ma anche che non lascia residui. La colla, infatti, potrebbe danneggiare la nostra telecamera. Meglio acquistare del nastro adesivo specifico che non danneggia le superfici o un post-it con colla meno forte, che però dovremmo cambiare più spesso.

Per essere più tranquilli, è meglio utilizzare un antivirus efficace e fare periodicamente una scansione. Questo ci aiuta anche a combattere software pericolosi. Ecco un altro consiglio: un trucco per non essere mai vittime di ransomware, le richieste di riscatti su Internet.